Windows 10 : la mise à jour de juin 2020 est disponible et corrige 129 failles de sécurité

Microsoft vient de diffuser la mise à jour KB4557957 Windows 10 de juin 2020. Si celle-ci corrige quelques bugs, elle comble surtout plus d’une centaine de failles de sécurité du système d’exploitation.

La mise à jour KB4557957 de Windows 10 vient d’arriver. Elle corrige notamment les commandes vocales de Windows Mixed Reality et accroit la fiabilité des mots-clés utilisés par les assistants vocaux (dont Cortana). Elle améliore également la sécurité d’Internet Explorer (si si, il existe encore), de Microsoft Edge, de Microsoft Office, de Microsoft Xbox et du Microsoft Store.

Au total, la mise à jour en question corrige pas moins de 129 problèmes de sécurité, dont 11 failles critiques. Selon Microsoft, aucune des failles découvertes dans Windows 10 n’a été exploitée par des hackers à ce jour.

Microsoft corrige 129 failles de sécurité, mais aucune n’aurait été exploitée à ce jour

Parmi toutes les vulnérabilités corrigées dans cette nouvelle update, on peut notamment citer la faille du protocole SMBv3 3.1.1 (CVE-2020-1206), découverte il y a un petit moment déjà, et qui permet l’exécution de code à distance. Une autre faille concerne le moteur de VBScript (CVE-2020-1213, CVE-2020-1216 et CVE-2020-1260) et la manière dont les objets sont gérés en mémoire.

Autre problème de sécurité corrigé : la gestion des raccourcis .LNK (CVE-2020-1299). Là encore, un attaquant aurait pu exécuter du code à distance ou voler les données de ses victimes. Le composant GDI +, qui permet de gérer graphisme et texte sur un écran ou une imprimante, a également été corrigé (CVE-2020-1248). Enfin, un bug affectant Adobe Flash Player (CVE-2020-9633) a lui aussi été résolu.

A lire aussi : Windows 10 met enfin de l’ordre dans les conflits de pilotes de cartes graphiques

Comment mettre à jour Windows 10

Toutes ces corrections sont disponibles au sein de la mise à jour KB4557957 de Windows 10. Pour mettre à niveau votre système, vous n’avez théoriquement pas grand-chose à faire, puisque Windows Update se charge de tout. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour en question, rendez-vous sur Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et pressez le bouton Rechercher des mises à jour. Une fois le pack téléchargé, il vous suffira de relancer le PC pour appliquer la mise à jour de sécurité de juin.

Afin de vérifier que vous disposez bien de la dernière mise à jour de Windows 10, cliquez dans le champ de recherche de la barre des tâches de Windows 10 et entrez le terme cmd. Lancez l’invite de commandes et entrez le terme ver. Dans le cas présent, vous devriez voir apparaître le numéro de version 10.0.19041.329.