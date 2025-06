Il double l’autonomie de sa Nissan Leaf en 3h dans son garage grâce à cette astuce

Une vieille voiture électrique peut retrouver une seconde jeunesse avec un peu d’ingéniosité. Un bricoleur a remplacé la batterie de sa Nissan Leaf directement chez lui. Résultat : il a doublé son autonomie sans équipement professionnel.

Les voitures électriques ne sont pas toutes récentes, et certaines commencent déjà à accuser leur âge. C’est notamment le cas de la Nissan Leaf de première génération, sortie il y a plus de dix ans. À l’époque, elle représentait une vraie avancée pour la conduite en ville, mais son autonomie limitée et l’usure de sa batterie posent désormais problème à beaucoup de propriétaires. Pourtant, certains passionnés montrent qu’il est encore possible de leur donner une seconde vie.

C’est ce qu’a prouvé un YouTubeur connu sous le nom de Battery Man. Il a réussi à remplacer la batterie de sa Nissan Leaf directement sur sa propre allée, sans pont élévateur ni matériel de garage. En à peine trois heures, il a retiré cette d’origine de 30 kWh pour la remplacer par une version plus récente et plus puissante, issue d’un modèle de deuxième génération. Cette dernière s’adapte presque parfaitement à l’emplacement d’origine, avec seulement quelques ajustements mécaniques.

Il installe une batterie de Nissan Leaf plus récente et double son autonomie

Le résultat est impressionnant : l’autonomie de la voiture passe de 170 km à plus de 360 km après une seule charge. La nouvelle batterie installée affiche une capacité de 62 kWh, soit 10 kWh de plus que celle d’une R5 E-Tech. C’est aussi plus que la Tesla Model 3 2024 en Propulsion, équipée d’une batterie estimée à 57 kWh. Le plus étonnant, c’est que cette modification peut être réalisée à la maison avec un peu de matériel courant. Il suffit de quelques outils, de nouveaux supports métalliques à fixer, et d’un petit boîtier électronique à dix euros pour faire croire au véhicule que la nouvelle batterie est bien celle d’origine.

Ce type de modification ouvre des perspectives intéressantes pour tous ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie de leur voiture électrique. L’opération demande de la précision, mais reste accessible aux bons bricoleurs. Entre le prix d’un vieux modèle et celui d’une batterie d’occasion issue d’une Leaf accidentée, il est possible d’obtenir un véhicule propre, fiable et avec une excellente autonomie pour moins de 10 000 €. Une manière simple et économique d’éviter la casse, tout en profitant des avantages de l’électrique.