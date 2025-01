Windows 10 et 11 : vous n’êtes pas devenu sourd, il y a bien un bug avec le son de votre PC

Microsoft reconnaît que la dernière mise à jour de Windows 10 et 11 peut entraîner un bug qui rend le PC complètement muet. Tout le monde n'est pas impacté cela dit, voici qui est concerné.



“Pas de bug Windows pour 2025” ne fait visiblement pas partie des bonnes résolutions de Microsoft. Les problèmes s'enchaînent au fil des mises à jour de Windows 11 notamment, la plupart du temps à chaque ajout d'une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, le HDR automatique pour les jeux vidéo les fait planter, un comble. En fin d'année dernière, plusieurs internautes ont constaté que leur PC n'émettait plus aucun son.

La responsable est la mise à jour annuelle 24H2 de Windows 11, qui a été bloquée en attendant une résolution. Manque de chance, un autre bug de son vient d'être confirmé par la firme de Redmond, et cette fois-ci, il touche aussi Windows 10. Les coupables sont connus : Windows 11 24H2 KB5050009, 23H2 KB5050021 et Windows 10 KB5049981. Il est d'ailleurs étonnant qu'elles provoquent un tel souci dans la mesure où elles apportent seulement des correctifs de sécurité.

La dernière mise à jour de Windows peut rendre votre PC muet

“Après avoir installé cette mise à jour de sécurité, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les périphériques audio USB. Vous êtes plus susceptible de rencontrer ce problème si vous utilisez un DAC (convertisseur numérique vers analogique) basé sur un pilote audio USB 1.0 dans votre configuration audio. Ce problème peut entraîner l’arrêt du fonctionnement des périphériques audio USB, empêchant ainsi la lecture audio“, lit-on sur le site de Microsoft.

Même s'il affecte toutes les versions les plus récentes de Windows 10 et 11, le bug est donc circonscrit à une certaine catégorie d'utilisateurs. Il n'en reste pas moins très pénible pour les personnes concernées, d'autant qu'à ce jour, aucune solution n'existe. À part arrêter de se servir du DAC, ce qui n'est pas l'idéal, ou bien désinstaller la mise à jour causant le souci. Microsoft assure quand même travailler en ce moment au développement d'un patch pour un déploiement aussi tôt que possible.