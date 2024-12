Windows 11 : votre PC est devenu muet comme une carpe ? Normal, encore un coup de la mise à jour 24H2

La version 24H2 de Windows 11 est encore touchée par un bug qui a sérieusement de quoi énerver plus d'un utilisateur. Et pas de chance, puisqu'aucun correctif n'est pour le moment disponible.

Depuis sa sortie en octobre 2024, les ennuis causés par la mise à jour 24H2 de Windows 11 s'accumulent et rien ne semble pouvoir les arrêter. Certaines applications échouent au lancement, des fichiers corrompus ne sont pas réparés correctement, et plus récemment ce sont certains jeux qui plantent à cause de l'option de HDR automatique.

Mais les problèmes ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Voilà qu'un nouveau bug vient de faire son apparition. Microsoft en est conscient et un correctif est visiblement à l'étude. En revanche, celles et ceux qui ont déjà effectué la mise à jour ont de quoi s'en mordre les doigts.

Bis repetita : la mise à jour 24H2 de Windows 11 est encore victime d'un bug

Cette fois, c'est la partie audio du PC qui est touchée par la mise à jour de Windows 11. L'ordinateur n'émet plus aucun son et ce, peu importe le périphérique de sortie que vous utilisiez. Appareil Bluetooth, enceintes, casque… Plus rien ne fonctionne.

Selon Microsoft, la faute en revient au logiciel Dirac Audio, et en particulier au fichier cridspapo.dll. Ce serait à cause de lui que plus aucun son ne sort du PC. Mais comme aucun correctif n'est pour le moment disponible, il n'y a rien que l'utilisateur puisse faire pour retrouver le son sur son PC s'il souhaite laisser la mise à jour 24H2. L'unique solution consiste à désinstaller la version 24H2 et à restaurer la 24H1, si tant est que cela soit possible. En fait, tout dépend de la date d'installation de la mise jour. Les fichiers permettant un rollback étant généralement détruits au bout de 10 jours, il y a très peu de chance pour que le système les ait conservés. Pour rappel, l'update 24H2 de Windows 11 a commencé à être déployée en octobre 2024.

Si Microsoft travaille avec Dirac sur un correctif, aucune date de diffusion du correctif n'a été annoncée. En attendant que le problème soit résolu, toute tentative d'installation de la mise à jour 24H2 est bloquée sur les ordinateurs touchés par ce problème.