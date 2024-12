Voici le PC ultime pour les audiophiles, son prix va vous faire mal aux oreilles

L'entreprise allemande Taiko Audio présente un ordinateur entièrement dédié à l'audio. Le but est de vous proposer une expérience sonore parfaite en streaming. Comme d'habitude, la qualité se paie.

Combien seriez-vous prêt à payer pour streamer les morceaux de votre artiste ou groupe préféré dans la plus haute qualité sonore possible ? Visiblement, les allemands de chez Taiko Audio ont répondu à la question en visant haut, très haut.

Ils ont conçu l'Extreme, “un serveur de musique de pointe conçu pour offrir le son/la reproduction en direct la plus réaliste à partir de fichiers musicaux stockés et de musique en streaming depuis Qobuz et Tidal“, lit-on en guise de préambule. La plateforme française Qobuz et la suédoise Tidal sont connues pour proposer de la musique en mettant l'accent sur la qualité audio.

De l'extérieur, mis part son placement à l'horizontal, l'appareil ressemble à un ordinateur assez classique. Mais déjà, la paroi parsemée de trous visible sur la photo d’illustration de cet article laisse deviner que ce n'est pas aussi simple. Et c'est effectivement le cas.

Ce PC à destination des amateurs de musique coûte plus cher que certaines voitures

L'intérieur du Taiko Audio ne ressemble pas à un PC ordinaire. Tout a été pensé pour restituer le son le plus pur, aussi bien au niveau des composants choisis que de l'assemblage. Ainsi, vous ne trouverez pas de ventilateurs, trop bruyants, mais un système de refroidissement liquide passif silencieux.

On trouve également deux processeurs Intel Xeon Scalable. L'un est dédié au système d'exploitation dérivé de Windows 10 Entreprise, l'autre à l'application maison Roon, interface de gestion des musiques. Les 48 Go de RAM sont divisés en 12 barrettes de 4 Go fabriqués pour la machine. D'après Taiko, “des modules DIMM [module de mémoire double en ligne, ndlr] moins nombreux et moins rapides sont meilleurs pour la qualité sonore“.

Le reste de la fiche technique est à l'avenant, ce qui mène à la question : combien est-ce que cela coûte ? Hors taxe et sans changer de configuration, le Taiko Audio Extreme est à vous pour 28 000 €. On est bien loin du PC le plus puissant du monde, mais c'est quand même un investissement. À ce prix-là, soyez sûr de faire partie de la minorité des gens qui entendent vraiment la différence entre l'audio lossless et le MP3.