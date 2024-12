Cette option de Windows 11 peut faire planter vos jeux, voici comment la désactiver

Microsoft confirme qu'une option présente dans Windows 11 24H2 est responsable du crash de nombreux jeux vidéo. La firme recommande de la désactiver en attendant un correctif. Voici comment faire.



Les ordinateurs sous Windows ne servent pas qu'à travailler. C'est le système d'exploitation privilégié pour les jeux vidéo et Microsoft le sait très bien. Au fil des mises à jour, la firme cherche à améliorer l'expérience vidéoludique et la dernière version de Windows 11, la 24H2, ne fait pas exception à la règle. Il arrive cependant que des problèmes surviennent durant une partie, parfois sans explication apparente, parfois avec une cause bien identifiée.

Récemment, plusieurs joueurs se sont plaint de bugs lors de leur sessions. Certains constatent que le jeu n'affiche pas du tout les bonnes couleurs, quand d'autres ne peuvent même pas continuer à jouer puisque le programme s'arrête carrément. Parmi les titres concernés, on trouve Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty : Infinite Warfare ou encore Need for Speed Unbound. Microsoft a trouvé ce qui provoque ces plantages : le HDR automatique, l'une des nouveautés de Windows 11 24H2.

Comment désactiver l'option de Windows 11 qui fait crasher les jeux

N'oubliez pas que l'option en question n'apparaît que si vous possédez un ou des écrans compatibles HDR. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes confrontés à des problèmes en jeu, le coupable est à chercher ailleurs. Pour les autres, suivez les étapes ci-dessous :

Rendez-vous dans les Paramètres du PC. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Système. Cliquez sur Écran, tout en haut de la liste. Descendez sur la page et sélectionnez Graphiques. L'option HDR automatique apparaît en premier, désactivez-la. Redémarrez votre ordinateur afin que le changement soit pris en compte.

En attendant de déployer un correctif dans une prochaine mise à jour, Microsoft a suspendu la possibilité d'installer Windows 11 24H2 sur les machines compatibles avec le HDR automatique. La firme recommande également de ne pas procéder à une mise à jour manuelle, par exemple via l'outil de création de média qu'elle propose en téléchargement.