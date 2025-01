Windows 11 : malgré les bugs, Microsoft va forcer le déploiement de la mise à jour 24H2

Microsoft annonce l'accélération du déploiement de Windows 11 24H2. La mise à jour va être poussée automatiquement sur de nouveaux ordinateurs, mais vous n'êtes pas obligés de l'accepter.

En octobre dernier, Microsoft lançait sa grande mise à jour annuelle 24H2 pour Windows 11. L'éditeur a mis à jour sa documentation le 16 janvier 2025 pour annoncer que cette version allait entrer dans une nouvelle phase de déploiement. Bientôt, de nombreux nouveaux utilisateurs vont recevoir automatiquement Windows 11 24H2.

“Nous avons atteint une nouvelle étape dans le déploiement progressif de la version 24H2. Les appareils éligibles exécutant les éditions Home et Pro de Windows 11, versions 23H2 et 22H2 seront progressivement mis à jour vers la version 24H2”, fait savoir Microsoft. Il est précisé que seuls les PC des particuliers sont concernés. Pour les ordinateurs d'entreprise gérés par un service informatique, il appartient toujours aux administrateurs de pousser ou non la mise à jour.

Le déploiement de Windows 11 24H2 s'accélère

“Les utilisateurs peuvent choisir l'heure de redémarrage de leur appareil ou reporter la mise à jour”, ajoute la firme américaine. Cette dernière option va sans doute être plébiscitée par une part non négligeable des utilisateurs tant cette mise à jour a causé des problèmes. Des bugs en pagaille ont été rapportés, faisant planter les jeux, voire le système, provoquant un écran noir après un simple Alt+Tab, causant un conflit d'affichage dans l'explorateur de fichiers ou encore empêchant le PC d'émettre le moindre son.

Si au contraire, vous ne souhaitez pas attendre la mise à jour automatique pour obtenir Windows 11 24H2, vous pouvez vous rendre dans Windows Update et sélectionner Rechercher les mises à jour. Si votre PC est considéré comme compatible, l'option Télécharger et installer la version 24H2 vous sera alors offerte.

Si le système détecte que certains pilotes ou logiciels de votre PC peuvent générer des soucis de compatibilité avec Windows 11 24H2, alors la mise à jour ne vous sera normalement pas proposée. Mais dans certains cas, vous pouvez tout de même rencontrer des problèmes après avoir installé Windows 11 24H2.