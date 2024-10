La mise à jour Windows 11 24H2 est disponible, voici les nouveautés

Windows 11 24H2 est prêt à être déployée. La mise à jour va être proposée aux utilisateurs dont le système est prêt à la recevoir. Elle inclut de nombreux petits changements au niveau de l'interface et des paramètres, ainsi que des optimisations du système, qui doivent rendre l'expérience plus fluide et plus pratique.

Une première ISO de Windows 11 24H2 avait été repérée il y a quelques jours, voici que Microsoft commence officiellement le déploiement de la mise à jour auprès des utilisateurs. Cette nouvelle version de l'OS ne révolutionne pas l'expérience, mais apporte son lot de nouveautés à des éléments très importants de Windows 11.

Commençons par le menu Démarrer. Si vous utilisez Lien avec Windows pour contrôler votre smartphone depuis votre PC, un panneau latéral fait son apparition pour afficher des informations utiles relatives à votre mobile, telles que le niveau de batterie, les notifications, ou encore des accès rapides aux messages, aux appels et aux photos.

Des options plus accessibles et de nouveaux paramètres

L'explorateur de fichiers fait peau neuve. L'accueil est repensé pour mieux mettre en avant les contenus auxquels vous êtes le plus susceptible de vouloir accéder. On y retrouve aussi bien des fichiers récents que des fichiers partagés ou enregistrés comme favoris. Le menu contextuel a été amélioré pour repérer plus rapidement des actions très utilisées, comme le copier, le coller et le renommer. Microsoft a agrandi leurs icônes et ajouté le nom de la fonction pour les rendre plus visibles.

La zone de notification simplifie l'affichage de l'heure et de la date, tandis que l'accès aux raccourcis de paramètres rapides a été modifié pour inclure toutes les actions rapides par défaut. L'utilisateur peut aussi personnaliser cet élément d'interface à sa guise pour positionner ses raccourcis les plus utiles à des endroits stratégiques.

Un nouveau mode Économie d'énergie promet d'améliorer l'autonomie des ordinateurs portables. En outre, des options supplémentaires de comportement du laptop lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation ou soulevez le capot du PC portable sont proposées. La gestion des profils d'alimentation dans les paramètres a également été optimisée.

Côté périphériques, sachez que Windows 11 24H2 est compatible avec les arrière-plans HDR si vous êtes équipé d'un moniteur supportant cette technologie. De plus, les profils de couleur du moniteur rejoignent la bien pratique application Paramètres, qui permet maintenant de basculer d'un profil à l'autre à la volée. Toujours dans Paramètres, il devient possible d'inverser le sens de défilement de la souris, une fonction jusqu'ici cachée dans le registre du système. La connectivité sans fil n'est pas en reste, puisque la mise à jour apporte le support du Wi-Fi 7 et de l'audio Bluetooth LE. Si votre ordinateur est équipé d'un CPU AMD, vous devriez assister à une hausse de performances.

Une disponibilité de Windows 11 24H2 variable

Microsoft a procédé à quelques changements importants concernant plusieurs logiciels de son écosystème. Copilot a été convertie en une application web. De ce fait, elle n’interagit plus directement avec les paramètres de Windows 11. Nous constatons également que les applications Mail et Calendrier ont disparu. Elles sont remplacées par un nouveau client Outlook qui intègre leurs fonctionnalités, l'éditeur cherchant à rationaliser son expérience first party. Microsoft Teams n'est pas oubliée, avec une version unifiée qui prend en charge à la fois les comptes professionnels et les comptes personnels.

Le déploiement de Windows 11 24H2 débute aujourd'hui, mais il est progressif et s'étale sur plusieurs semaines. Les machines éligibles exécutant Windows 11 dans ses versions 22H2 et 23H22 seront les premières servies, fait savoir Microsoft. L'entreprise explique par ailleurs que certains systèmes pourraient mettre du temps à se voir proposer la mise à jour, car Windows va attendre que votre appareil soit parfaitement prêt pour la recevoir. Cela signifie que tant que vous n'avez pas accès aux mises à jour de pilotes et d'applications réglant d'éventuels soucis de compatibilité avec Windows 11 24H2, Windows Update bloquera la mise à niveau sur votre appareil.

Si vous désirez forcer la mise à jour de votre PC, vous pourrez toujours installer Windows 11 24H2 par le biais des fichiers ISO qui vont prochainement être mis à disposition.

Source : The Verge