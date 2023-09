Microsoft 365 Copilot : l’IA débarque dans la suite bureautique dès novembre 2023

Lors d'un évènement spécial à New-York, Microsoft a annoncé du nouveau concernant l'arrivée de Copilot dans Microsoft 365. L'IA débarquera dans la suite bureautique dès le 1er novembre 2023. Et bien évidemment, il faudra passer à la caisse pour en profiter.

Microsoft a tenu une conférence spéciale ce jeudi 21 septembre 2023 à New-York. Le constructeur américain en a profité pour dévoiler Copilot, son compagnon boosté à l'intelligence artificielle. Comme le rappelle l'entreprise, Copilot intègre de manière unique le contexte et les informations du web, vos données professionnelles, ainsi que tout ce que vous pourriez être en train de faire sur votre PC.

En d'autres termes, Copilot a pour vocation de s'imposer comme un assistant, que l'on pourra déclencher sur l'ensemble des applications et services disponibles sur un PC Windows comme Paint, Photos, Clipchamp ou encore Microsoft 365. Et justement, c'est bien la suite bureautique de Microsoft qui nous intéresse aujourd'hui.

Copilot débarque dans Microsoft 365 dès le 1er novembre

A l'occasion de cette présentation, la firme de Redmond a confirmé l'arrivée de Copilot dans Microsoft 365 dès le 1er novembre 2023. Comme vous pouvez l'imagine, les utilisateurs pourront donc recourir à l'IA pour automatiser certaines tâches :

résumer des documents

rédiger des emails

créer de nouveaux projets Word à partir d'informations provenant de divers fichiers

offrir des informations en temps réel sur vos réunions Teams

produire des feuilles de calcul sur Excel tout en vous expliquant les différentes étapes

Les possibilités sont nombreuses et l'ajout de Copilot promet de faciliter grandement la vie des utilisateurs. Attention néanmoins, il faudra fatalement passer à la caisse pour profiter des capacités de Copilot sur Microsoft 365. Et autant dire que la somme est conséquente, puisqu'il faudra compter une trentaine d'euros supplémentaires par mois et par utilisateur. De quoi augmenter significativement la facture des particuliers comme des entreprises.

Pour rappel, Copilot est déjà disponible sur Microsoft 365 depuis plusieurs mois en version bêta. En plus de l'intégration de son IA, le géant américain a également présenté Microsoft 365 Chat. Pour résumer, il s'agit d'un robot qui sera capable de “parcourir toute l'étendue de vos données professionnelles, y compris les emails, les réunions, les conversations, les documents, mais aussi le web”. D'après Microsoft, les utilisateurs de la version Preview peuvent d'ores et déjà essayer Chat sur Microsoft365.com, Teams et le navigateur Bing lorsqu'ils sont connectés à leur compte professionnel.

Source : Microsoft