Windows 10 n’est pas compatible Wi-Fi 7, Windows 11 va vraiment devenir obligatoire

Les utilisateurs qui utilisent encore Windows 10, et ils sont toujours aussi nombreux, vont devoir faire un choix. Le Wi-Fi 7, la nouvelle norme de transmission sans fil qui assure une meilleure stabilité et une plus grande rapidité, n'est pas compatible avec le système d'exploitation sorti en 2015.

Bien que Windows 10 ne soit pas encore obsolète et que Microsoft continue à mettre régulièrement à jour son système d'exploitation, ça sent le sapin pour le système d'exploitation. On sait déjà que le géant de Redmond stoppera toute mise à jour le concernant en 2025. Et on apprend aujourd'hui que Windows 10 ne supportera pas l'une des avancées majeures en matière de connexion : le Wi-Fi 7.

Coup dur donc pour le système d'exploitation. Si vous êtes avide de rapidité, il faudra donc effectuer une mise à jour de l'OS. Mais rappelons que, s'il est toujours possible de migrer gratuitement vers Windows 11, il est nécessaire de posséder un PC assez récent ou de forcer la mise à jour de l'OS sur un PC non compatible.

Le Wi-Fi 7 va faire l'impasse sur Windows 10

Selon un document émanant d'Intel et diffusé sur X (Twitter), le Wi-Fi 7 devrait offrir un débit TCP TPT pouvant atteindre les 5 Gb/s et un taux TCP TT capable de monter jusqu'à 3 Gb/s. De quoi faire rêver celles et ceux qui pestent contre la connexion Wi-Fi de leur box ou de leur routeur, même si la quasi-totalité sont désormais compatibles Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E. L'autre promesse du Wi-Fi 7, c'est surtout d'utiliser une 3e bande de fréquence (celle des 6 GHz), afin de désengorger des plages. Un débit encore plus rapide et plus stable, voilà en résumé ce que nous réserve Wi-Fi 7.

Mais l'information essentielle qui ressort du document d'Intel, c'est probablement celle relative à la compatibilité à la norme de transmission. Selon Intel, Windows 10 ne peut pas prendre en charge le Wi-Fi 7, lequel nécessite Windows 11. Du côté de la concurrence, même son de cloche : ni les puces Qualcomm ni celles de MediaTek ne supportent Windows 10.

Sorti il y a déjà 8 ans, Windows 10 compte toujours le plus grand nombre d'utilisateurs. Selon Statcounter, cette édition du système est exploitée à l'heure actuelle par 71,1% des utilisateurs, contre seulement 23,68% dans le cas de Windows 11.

En revanche, toujours selon le même document, on apprend le Wi-Fi 7 sera pris en charge par Linux et ChromeOS. De quoi peut-être pousser certains à bouder Microsoft, qui changeront purement et simplement de système d'exploitation ?