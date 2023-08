Windows 10 reçoit l’outil de sauvegarde de Windows 11, mais pas pour ce que vous croyez

Microsoft déploie l'outil de sauvegarde propre à Windows 11 sur les ordinateurs Windows 10. Des éléments laissent penser que c'est seulement pour pousser à mettre à jour le système d'exploitation vers sa dernière version.

Même si Windows 11 est de plus en plus présent sur nos ordinateurs, Windows 10 reste de loin la version la plus populaire. Ce n'est pas faute de proposer des nouveautés exclusives ou de se démarquer franchement de son prédécesseur. L'outil de sauvegarde et restauration de Windows 11, lancé en mai dernier, était l'une de ces fonctions propres à la dernière version du système d'exploitation de Microsoft.

Il permet bien sûr de sauvegarder l'état de votre PC à un instant T, mais surtout de garder en mémoire les programmes présents dans le menu Démarrer, ceux que vous avez épinglés à la barre des tâches et tous les paramètres que vous avez configuré. En changeant de PC, une option de restauration spécifique vous propose d'utiliser cette copie quasi intégrale pour retrouver “votre” Windows. Et sans que l'on s'y attende, Microsoft a déployé cet outil sur Windows 10. Enfin pas tout à fait.

Windows 10 hérite de l'outil de sauvegarde de Windows 11 dans une version amoindrie

Pour l'instant, il n'est disponible que sur la version bêta du système, à laquelle on accède si l'on est inscrit au programme Windows Insider. Cela signifie toutefois qu'il sera bientôt déployé à l'ensemble des utilisateurs. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui ne peuvent pas (ou ne veulent pas) passer à Windows 11 ? Oui et non. Il fonctionne comme promis, ce qui le rend plus efficace que l'outil existant, sauf que l'option de restauration n'est pas disponible si vous changez de PC tout en restant sous Windows 10.

Autrement dit : vous devez passer à Windows 11 pour profiter de la sauvegarde de tous vos paramètres Windows 10. S'il ne s'agit pas d'un bug ou d'un oubli, cela veut dire que Microsoft cherche surtout à pousser les gens à passer à Windows 11 en leur faisant miroiter une transition la plus simple possible. Il faudra tout de même attendre l'arrivée globale de l'outil pour confirmer cela, d'autant que la firme de Moutain View ne s'est pas exprimée à ce propos pour le moment.

