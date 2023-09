Windows 11 23H2 : la grosse mise à jour d’automne est imminente, voici comment vous préparer

Windows 11 23H2 sera la grosse mise à jour d’automne du système d’exploitation de Microsoft. Son déploiement se fera dans les prochaines semaines et vous pouvez déjà vous préparer pour être l’un des premiers à la recevoir.

C’est une tradition qui perdure depuis Windows 10. Chaque octobre, le système d’exploitation reçoit une grosse mise à jour bardée de nouveautés. 2023 ne fera pas exception à la règle. Il existe un moyen de se préparer pour être servi en premier.

Windows Latest affirme avoir mis la main sur un document interne de la firme de Redmond. Il confirme que l’une des dernières nouveautés de Windows Update sera mise à contribution pour Windows 11 23H2. Il s’agit du bouton « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ».

Windows 11 vous donne la possibilité de vous préparer à la prochaine mise à jour

Cette fonctionnalité présente dans les paramètres a été introduite il y a peu sur Windows 11 via une mise à jour qui n’apportait rien d’autre. Elle a déjà été mise à contribution pour Moment 3, et c’est tout. En la cochant, vous serez donc assuré d’être inclus dans la première vague lorsque Windows 11 23H2 sera mis en ligne. Si vous ne le faites pas, vous recevrez la MàJ plus tard, dans une vague ultérieure. Pourquoi donc ne pas cocher ? Tout simplement car les premiers utilisateurs seront ceux qui essuieront les plâtres. Il peut en effet y avoir des petits soucis au lancement.

Pour le moment, Windows 11 23H2 n’a rien d’officiel. Microsoft n’a pas communiqué sur le sujet mais pourrait en dire plus lors d’un événement le 21 septembre prochain. Bien entendu, l'update ne changera pas drastiquement la manière dont vous utilisez votre ordinateur, mais apportera des petites améliorations de vie. Cette année, on peut s’attendre à ce que l’accent soit mis sur l’IA, le nouveau cheval de bataille de la firme de Redmond. D’autres petites nouveautés sont à prévoir, comme la gestion des lumières RGB de vos périphériques via les paramètres ou encore une nouvelle interface pour l’explorateur de fichiers. Bien évidemment, cette mise à jour sera totalement gratuite si vous êtes déjà sur Windows 11.

