Windows 10 : ça sent la fin, Microsoft arrête les mises à jour majeures du système d’exploitation

Windows 10 vit actuellement ses deux dernières années d'existence. Microsoft vient en effet d'annoncer que le système d'exploitation ne bénéficiera plus d'aucune mise à jour et que l'update 22H2, sortie l'an passé, est la dernière du genre.

Lancé en 2015, Windows 10 est aujourd'hui sur le déclin. Pas en termes de popularité, puisque cette version du système d'exploitation reste la plus utilisée au monde, et de loin. Windows 10 totalise plus de 73% d'utilisateurs à travers le monde, contre 20% pour Windows 11 (source : statcounter). En revanche, Microsoft a d'ores et déjà signé l'arrêt de mort de son système d'exploitation.

Microsoft vient en effet de dévoiler que l'édition 22H2 de Windows 10 déployée en novembre 2022 est en fait… La toute dernière mise à jour “majeure” de l'OS.

La version 22H2 de Windows 10 est la dernière mise à jour majeure de l'OS

Windows 10 ne bénéficiera donc plus d'aucune nouveauté importante dans les années à venir. Les utilisateurs de cette version du système d'exploitation devront donc se contenter de mises à jour de sécurité et de correctifs en tout genre. A défaut, ils auront toujours la possibilité d'effectuer une mise à jour gratuite vers Windows 11, à condition que leur configuration le permette. Et si le système refuse de s'installer, il existe une petite astuce permettant de contourner les limitations imposées par Microsoft sur les PC non compatibles.

Pour l'occasion, Microsoft a également précisé de nouveau la date de fin de Windows 10 : celle est est programmée au 14 octobre 2025. Toutes les éditions du système d'exploitation, qu'il s'agisse des versions Famille, Professionnel, Entreprise, Éducation, Professionnelle Éducation ou Professionnel pour les Stations de travail ne profiteront plus d'aucune mise à jour de sécurité à compter de cette date.

Enfin, Microsoft précise également les prochaines versions de Windows 10 LTSC (dédiées aux entreprises) seront quant à elles diffusées au second semestre 2024. Seules ces éditions auront droit à des mises à jour jusqu'en janvier 2027. La version IoT Entreprise bénéficiera même d'un support jusqu'en janvier 2032.

Quoi qu'il en soit, il vous reste encore un peu de temps pour continuer à utiliser Windows 10. Mais fin 2025, il sera alors définitivement temps de migrer vers une nouvelle version de l'OS ou, pourquoi pas, vers un système d'exploitation alternatif.