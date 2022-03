WhatsApp vous permettra bientôt de faire des sondages dans vos conversations de groupe

L’application de messagerie WhatsApp travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité “importante” qui permettra aux utilisateurs de réaliser des sondages dans les discussions de groupe, et celle-ci pourrait arriver dans une prochaine mise à jour.

Alors que des plateformes telles que Telegram ou encore Twitter offrent déjà la possibilité à leurs utilisateurs de créer des sondages permettant aux gens de voter et de voir les résultats immédiatement, WhatsApp serait enfin sur le point de rattraper son retard. L’application de messagerie de Meta serait sur le point d’introduire une fonctionnalité similaire, d’après les informations de WABetaInfo.

“WhatsApp demande que vous tapiez la question du sondage pour l'envoyer dans un groupe WhatsApp. Il n'y a pas d'informations supplémentaires pour le moment, car la fonctionnalité est encore en développement, mais cette capture d'écran confirme que WhatsApp a l'intention d'intégrer les sondages sur WhatsApp“, a déclaré WABetaInfo.

À lire également – WhatsApp : vers la fin du stockage illimité des sauvegardes sur Google Drive ?

Les sondages arrivent bientôt sur WhatsApp

WABetaInfo a annoncé que la fonctionnalité permettant de créer des sondages a été repérée dans la version bêta de WhatsApp v2.22.6.70 pour iOS, mais celle-ci n’est toujours pas disponible pour tous les bêta-testeurs pour le moment. La bonne nouvelle, c’est que les sondages seront chiffrés de bout en bout, et cela concerne également les réponses envoyées par les utilisateurs. Selon la capture d’écran de WABetaInfo, il sera possible d’écrire une question, mais nous ne savons pas encore à quel point les sondages seront personnalisables.

On espère par exemple qu’il sera possible de donner aux membres des groupes un nombre variable de réponses possibles, et que ceux-ci pourront choisir plus d’une réponse à la fois. En attendant, on sait que WhatsApp travaille sur d’autres fonctionnalités telles que la possibilité d’écouter vos messages vocaux tout en utilisant d’autres applis ou encore la double authentification sur la version Desk et Web.

Le service de messagerie prévoit également d’ajouter à l’application Android une fonctionnalité jusqu’à présent exclusive à iOS : le flou des photos. Il sera donc bientôt possible pour tous les utilisateurs de réduire la visibilité d’une partie d’une photo, et même d’une vidéo. Les utilisateurs auront également bientôt le choix entre trois tailles de pinceaux différents pour être encore plus précis lors de la retouche de leurs images.

Source : WABetaInfo