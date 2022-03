TikTok teste un historique des vidéos déjà regardées

TikTok va bientôt intégrer une historique des vidéos déjà visionnées par l'utilisateur. Un outil qui s'avérera pratique pour retrouver une vidéo que vous n'avez pas liké ou enregistré.

TikTok, l'application qui a dépassé Google en nombre de visites en 2021, ne cesse de développer de nouvelles fonctionnalités à destination de ses utilisateurs. Dernièrement, le réseau social a étendue la durée maximale des vidéos. Terminées les vidéos de 3 minutes seulement, les utilisateurs peuvent maintenant créer des contenus bien plus long, entre 5 et 10 minutes selon leur choix.

Or et comme nous l'apprennent nos confrères du site TechCrunch, TikTok teste actuellement une toute nouvelle fonctionnalité plutôt pratique. En effet, l'application permettra bientôt de retrouver bien plus facilement les vidéos déjà regardées par l'utilisateur. Vous l'aurez compris, les équipes du réseau social travaillent sur un historique de visionnage des contenus listés dans le flux “Pour vous”.

Grâce à cet outil, vous pourrez donc remettre la main en quelques clics sur des vidéos que vous n'aviez pas liké par mégarde par exemple. Si vous êtes un utilisateur régulier de TikTok, vous savez qu'il existe déjà des moyens de parcourir l'historique de vos vidéos TikTok, mais ils ne sont pas vraiment pratiques et intuitifs.

TikTok veut faciliter les recherches de vidéos déjà regardées

L'une de ces méthodes consistent à se rendre sur la page Découvrir, à appuyer sur Recherche, à saisir un astérisque, puis à activer l'option “Regarder des vidéos” dans l'onglet Filtres de recherche. À contrario, ce nouvel historique de visionnage sera bien plus simple d'accès, puisqu'il suffira de se rendre dans les paramètres de l'application pour le consulter.

Pour l'heure, cette fonctionnalité est en cours de test auprès d'un panel réduit d'utilisateurs. De fait, impossible de savoir pour l'instant quand TikTok se décidera à déployer cet outil au grand public. La société n'a pas fourni de détails quant à une date éventuelle de diffusion. “Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d'apporter de la valeur à notre communauté et d'enrichir l'expérience TikTok”, a déclaré un porte-parole du réseau social.

Pour rappel, TikTok est l'un des seuls réseaux sociaux encore disponibles en Russie. Toutefois, l'application se retrouve privée de 95% de son contenu, et surtout les utilisateurs du pays n'ont plus le droit de créer de nouvelles vidéos. L'appli a pris cette décision après l'adoption en Russie de la loi sur les informations mensongères, qui prévoit de lourdes peines de prison pour tous ceux qui tiennent des discours qui diffèrent de la version du Kremlin.

Source : TechCrunch