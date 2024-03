WhatsApp vous permettra bientôt de verrouiller l’application le plus simplement du monde

WhatsApp s'apprête à enrichir son arsenal de sécurité en introduisant de nouvelles options d'authentification pour les utilisateurs Android, élargissant ainsi les possibilités au-delà de la simple authentification biométrique.

WhatsApp s'améliore régulièrement, cherchant à offrir plus de fonctionnalités et une meilleure accessibilité à ses utilisateurs. Récemment, l'application a déployé une fonctionnalité permettant de rechercher des messages par date sur Android, comblant ainsi une lacune qui existait par rapport à d'autres plateformes.

Parallèlement, la refonte de la section Statut apporte une touche de fraîcheur à son interface avec des aperçus de statut plus engageants. Cette évolution, qui privilégie une présentation en cartes des mises à jour, vise à faciliter la découverte et l'interaction avec le contenu partagé par les utilisateurs et leurs contacts. En adoptant ces changements, WhatsApp continue de peaufiner son application, tout en renforçant la sécurité des communications avec l'introduction de nouvelles méthodes d'authentification pour une protection accrue des données personnelles.

Whatsapp va bientôt vous proposer différentes méthodes pour protéger l’application

À l'ère numérique actuelle, où la sécurité des données et la confidentialité des communications sont primordiales, WhatsApp prend des mesures proactives pour améliorer la protection de ses utilisateurs. La dernière mise à jour bêta 2.24.6.20 pour Android révèle l'introduction d'options d'authentification diversifiées, permettant aux utilisateurs de sécuriser leurs conversations via des méthodes telles que l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, ou d'autres identifiants uniques. Cette innovation est particulièrement pertinente pour ceux dont les appareils ne disposent pas de capteurs biométriques, leur offrant désormais la possibilité d'utiliser un code d'accès comme alternative pour verrouiller l'application.

Bien que cette mise à jour semble prometteuse, certains utilisateurs rapportent des problèmes de stabilité, notamment des crashs de l'application suite à l'installation de cette nouvelle version. Face à ces problèmes, il est conseillé aux utilisateurs de patienter pour une version stable de l'application avant de procéder à ces mises à jour, assurant ainsi un fonctionnement sans faille et la protection optimale de vos données. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de l’application visant à renforcer la maîtrise des utilisateurs sur leur vie privée. En effet, la plateforme travaille également sur une fonctionnalité visant à empêcher les captures d'écran des photos de profil.

Source : wabetainfo