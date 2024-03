Google Drive va permettre d’étiqueter ses fichiers pour une organisation encore plus propre

Google est en train de travailler sur la possibilité d'attribuer une étiquette à ses fichiers. Celles-ci apparaissent ensuite sur la page d'accueil en tant que “Catégories”, qui affichent tous les fichiers avec le label correspondant lorsque l'on clique dessus. Une autre manière de ranger ses fichiers.

Ranger ses fichiers dans Google Drive est une tâche à la fois simple et fastidieuse. Simple, puisqu'il suffit de créer des dossiers spécifiques où ranger chaque élément ; fastidieuse, puisqu'il peut être nécessaire de créer de nombreux dossier pour atteindre la précision attendue, mais surtout parce que certains fichiers peuvent se ranger à divers endroits. Or, le but premier de Google Drive étant de faire gagner du temps à ses utilisateurs, comme le montrent les récentes mises à jour, il tient là un problème un résoudre.

Il se pourrait même que la firme ait déjà trouvé la solution. Comme le rapporte le leaker AssembleDebug pour TheSpandroid, une nouvelle fonctionnalité est actuellement en développement sur Google Drive. Vous l'avez probablement déjà vu ailleurs : il s'agit d'étiquettes, qu'il est possible d'affubler à un fichier pour le ranger automatiquement dans la catégorie correspondante. il en est même étrange de réaliser que Google Drive ne l'a pas encore proposée.

Google Drive va vous offrir une nouvelle manière de ranger vos fichiers

Son fonctionnement est simple. Google Drive va proposer une liste de labels préétablis, parmi lesquels l'utilisateur pourra choisir pour chaque fichier. Pour les faire apparaître, il suffira de cliquer sur le menu à trois points. Si besoin, il est possible de sélectionner plusieurs étiquettes différentes. Une fois chose faite, une nouvelle section Catégories apparaît sur l'écran d'accueil de Drive, sous la forme de Stories. En cliquant dessus, on retrouve tous les fichiers à l'utilisateur a attribué le label correspondant.

Voici les 12 catégories qui seront disponibles :

Automobile

Budget

Dépenses

Accueil

Documents d'identité

Assurance

Médical

Animaux de compagnie

Ecole

Impôts et taxes

Voyage

Travail

Il reste encore à préciser s'il sera possible ou non créer ses propres étiquettes. En revanche, AssembleDebug affirme que la fonctionnalité sera disponible à fois sur Android, iOS et sur la version web. On ne sait pas encore quand celle-ci sera disponible, mais cela ne saurait tarder.

Source : TheSpandroid