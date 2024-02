WhatsApp va mieux vous protéger contre les captures d’écrans déplacées, voici comment

Dans une démarche de renforcement de la confidentialité, WhatsApp teste une fonctionnalité inédite qui empêcherait la prise de captures d'écran des photos de profil, ajoutant une couche supplémentaire de protection pour ses utilisateurs.

WhatsApp est en constante évolution. L’application a par exemple introduit récemment une fonctionnalité anti-spam permettant aux utilisateurs de bloquer les expéditeurs indésirables directement depuis l'écran de verrouillage, simplifiant ainsi la lutte contre les messages non sollicités. Cette mise à jour s'inscrit dans une série d'innovations récentes visant à améliorer son utilisation et à renforcer la sécurité sur la plateforme, qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Parmi les autres améliorations notables, l'interopérabilité avec d'autres applications de messagerie arrive en plus d’une nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers en Bluetooth, permettant des transferts allant jusqu'à 2 Go.

En parallèle, WhatsApp planifie d'étendre la protection de la vie privée de ses utilisateurs avec une mise à jour qui synchronisera le verrouillage des chats sur tous les appareils liés au compte. Cette fonction, actuellement disponible sur Android et iOS, sera bientôt étendue aux versions Web, Windows et macOS de l'application, offrant ainsi une couche de sécurité uniforme sur toutes les plateformes.

WhatsApp s'attaque aux captures d'écran indiscrètes de photos de profil

Face à l'exploitation abusive des photos de profil par certains utilisateurs mal intentionnés, WhatsApp est en train de déployer une solution innovante pour ses bêta testeurs. Selon les informations de WABetaInfo, cette nouvelle fonctionnalité vise à bloquer toute tentative de capture d'écran des photos de profil, renforçant ainsi la maîtrise des utilisateurs sur leur propre image numérique. Ce développement s'inscrit dans la continuité des efforts de la plateforme pour limiter l'accès aux photos de profil, offrant déjà la possibilité de restreindre cette visualisation aux contacts uniquement, ou même de la masquer complètement.

L'approche technique envisagée par WhatsApp pour sécuriser les contenus pourrait s'appuyer sur l'attribut Flag_Secure du système Android, qui rend le contenu de l'application à l'épreuve des captures d'écran et enregistrements d'écran. Cette stratégie, si elle se confirme, marquerait une étape significative dans la lutte contre le détournement non autorisé des images personnelles, alignant l'application sur des pratiques de sécurité numérique de plus en plus rigoureuses pour protéger la vie privée de ses utilisateurs.

