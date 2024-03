WhatsApp : votre compte sera suspendu si vous n’acceptez pas les nouvelles règles

WhatsApp met à jour ses conditions d'utilisation et sa politique de confidentialité dans toute l'Europe. Les utilisateurs qui n'acceptent pas les nouvelles règles d'ici au 11 avril pourraient voir leur compte être suspendu.

Le géant de la messagerie, propriété de Facebook, met en œuvre un nouvel ensemble de conditions générales afin de se conformer aux récentes réglementations de l'UE, telles que la loi sur les services numériques (Digital Services Act) et la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Tous les utilisateurs européens devront examiner et accepter ces nouvelles règles avant la date limite d'avril pour continuer à accéder aux services de WhatsApp.

Ce n'est pas la première fois que WhatsApp propose une mise à jour des conditions d'utilisation, qui dérangent parfois les utilisateurs. En 2021, une tentative de mise à jour de sa politique de confidentialité et de ses pratiques de partage des données avec Facebook a suscité une levée de boucliers massive en raison des inquiétudes concernant la diminution du cryptage et de la protection des données. WhatsApp avait finalement été contraint de reporter les changements avant de les réintroduire de manière moins agressive. Cette fois-ci, l'entreprise affirme que les nouvelles conditions n'auront pas d'incidence sur le chiffrement de bout en bout des messages et des appels personnels.

Qu’attendre des nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp ?

Selon l'annonce officielle, les principales mises à jour sont les suivantes :

Des directives et des politiques plus explicites décrivant l'utilisation acceptable des plateformes de WhatsApp

Des détails sur une nouvelle exigence de l'UE permettant d'envoyer des messages de WhatsApp à des applications tierces prises en charge.

Des explications sur le fonctionnement de la fonction de diffusion “Channels” de WhatsApp, y compris la modération du contenu, les appels et les recommandations

Des modifications des mécanismes de transfert international de données, les données des utilisateurs européens étant désormais couvertes par le nouveau cadre de protection des données UE-États-Unis.

WhatsApp affirme que les mises à jour visent simplement à rendre plus transparentes les pratiques existantes, et non à introduire de nouveaux changements radicaux. Toutefois, les utilisateurs qui n'acceptent pas de manière proactive les conditions révisées d'ici le 11 avril seront coupés du service.

Parallèlement à la révision de ses conditions européennes, WhatsApp met également en place un nouvel âge minimum de 13 ans à partir du 11 avril. Auparavant, l'âge minimum était de 16 ans sur de nombreux marchés. WhatsApp n'a pas révélé les raisons exactes de l'abaissement de trois ans du seuil d'âge minimum. Mais cette décision l'aligne sur les politiques d'âge de la plupart des autres grandes plateformes de messagerie et autres réseaux sociaux.