WhatsApp explique comment il sera possible de discuter avec d’autres messageries, c’est pour bientôt

Cela fait plusieurs mois que WhatsApp travaille sur l’interopérabilité de sa messagerie avec la concurrence, contrait par l’entrée en vigueur du DMA européen. Après l’apparition des premières bêta, le directeur de l’ingénierie de l’application a expliqué dans un entretien avec Wired le fonctionnement exact de la fonctionnalité.

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du lancement de ce qui sera certainement l’une des plus grandes révolutions de WhatsApp. Après avoir été désignée comme gatekeeper par la législation européenne, conformément au DMA, l’application travaille sur ce que l’on appelle l’interopérabilité de sa messagerie. Autrement dit, la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages vers et depuis d’autres applications concurrentes.

Les choses se sont accélérées à l’automne 2023, avec le déploiement d’une première bêta sur Android, ajoutant cette fonctionnalité majeure. Celle-ci a ainsi permis d’avoir un premier aperçu du fonctionnement de la technologie, qui s’est par ailleurs confirmé avec une nouvelle bêta, cette fois sur iOS, reprenant exactement ce dernier. Alors que le lancement approche, Dick Brouwer, directeur de l’ingénierie chez WhatsApp, a détaillé dans les colonnes de Wired comment l’interopérabilité se présentera concrètement dans la messagerie.

Comment l’interopérabilité fonctionnera sur WhatsApp

La première chose à savoir est que l’interopérabilité ne sera pas activée par défaut chez les utilisateurs. Ce sera à eux de décider si oui ou non ils souhaitent recevoir et envoyer des messages vers d’autres applications depuis leurs paramètres. La raison avancée par Dick Brouwer est celle de la sécurité : « C’est important, car cela pourrait être une source importante de spam et d’escroquerie », explique-t-il.

Comme nous avons pu le voir dans les récentes bêta, les utilisateurs ayant activé l’interopérabilité verront apparaître une nouvelle boîte de réception dans WhatsApp, intitulée « conversations tierces ». C’est dans celle-ci que viendront se ranger les messages envoyés depuis d’autres applications. Précisons par ailleurs que pour commencer, il sera uniquement possible d’envoyer du texte, des fichiers et des messages vocaux vers d’autres applications. Les appels et les conversations de groupes ne seront pas immédiatement disponibles.

Enfin, Dick Brouwer souligne que l’interopérabilité ne sera pas automatique avec toutes les messageries. Pour que celle-ci fonctionne, les applications concurrentes devront signer un partenariat avec WhatsApp afin de s’assurer qu’elles respectent ses règles de sécurité. Cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas converser avec certaines applications de messagerie.

Source : Wired