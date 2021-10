WhatsApp va vous permettre de mieux gérer vos sauvegardes, mais il y a un hic

La dernière bêta de WhatsApp intègre une nouvelle fonctionnalité de gestion du stockage. L’application pourrait ainsi bientôt permettre aux utilisateurs de choisir la quantité de données sauvegardée sur Google Drive. Si, en apparence, cela peut paraître comme une bonne chose, cela cache en réalité une mauvaise nouvelle pour tous ceux ayant l’habitude de transférer leurs conversations sur le cloud.

WhatsApp est constamment à la recherche de nouvelles idées pour rendre son application plus complète. Plusieurs fonctionnalités sont actuellement testées, comme la retranscription écrite des messages vocaux ou encore l’arrivée des cashback au sein des conversations. Ces prochaines nouveautés raviront à coup sûr les utilisateurs. D’autres, en revanche, sont le signe d’un changement dont on se serait bien passé.

Dans sa dernière bêta, WhatsApp permet de gérer la taille de la sauvegarde des données. Concrètement, il est possible de choisir quels médias seront stockés lors de la prochaine sauvegarde, en excluant ceux dont on n’a plus besoin. En apparence, c’est donc une bonne chose. Cela donnera la possibilité de réduire la taille des fichiers qui sont ensuite stockés sur Google Drive. C’est justement ce que veut WhatsApp, et ce, pour une raison bien précise.

Google Drive va bousculer le fonctionnement des sauvegardes WhatsApp

En effet, cette nouvelle fonctionnalité ne vient sûrement pas de nulle part. Pour le moment, Google Drive ne comptabilise pas l’espace de stockage utilisé par les sauvegardes WhatsApp dans son quota total. Grâce à ce partenariat passé entre l’application et le service, les utilisateurs n’ont pas à se soucier de la quantité de données transférées. Seulement voilà, les termes de ce contrat pourraient bientôt changer.

Selon plusieurs sources, Google s’apprêterait à revoir sa stratégie, en n’offrant plus que 2000 Mo de stockage WhatsApp par utilisateur. La firme n’ayant pour le moment rien annoncé de tel, il ne s’agit là que de rumeurs à prendre avec des pincettes. Mais l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité dans l’application semble confirmer l’information. On ne sait pas encore quand cette dernière sera déployée, mais étant déjà dans la bêta actuelle, elle ne devrait pas tarder à arriver.

