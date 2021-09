WhatsApp : bientôt du cashback sur les paiements ?

WhatsApp Payments est l'une des dernières fonctionnalités ajoutées à la populaire plateforme de messagerie instantanée, et celle-ci pourrait bientôt s’améliorer avec une fonctionnalité qui pourrait faire gagner de l’argent aux utilisateurs.

Dans certains pays, comme l’Inde ou encore le Brésil, WhatsApp permet depuis plus d’un an à ses utilisateurs d’envoyer et recevoir de l’argent de ses amis gratuitement. Après avoir activé un nouveau raccourci de paiement par chat, pour envoyer rapidement des paiements depuis la barre de chat, WhatsApp, propriété de Facebook, travaille sur une autre fonctionnalité de paiement appelée “cashback”.

En effet, selon un rapport de WABetaInfo, WhatsApp travaille sur une fonctionnalité de cashback dans une version bêta de son application Android. Pour ceux qui ne le savent pas, le cashback vous permet de retirer de l’argent après une transaction. Certains commerçants peuvent par exemple vous rembourser une partie du montant que vous avez déboursé après un paiement en carte bancaire. Cette pratique s’est fortement démocratisée sur Internet ces dernières années.

WhatsApp veut faire gagner de l’argent à ses utilisateurs

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de recevoir une petite fraction de l'argent qu'ils envoient sous forme de cashback. Selon le code de la version bêta, cette fonctionnalité pourrait être lancée en premier lieu en Inde. La valeur du cashback sera de 10 INR, soit environ 12 centimes d’euro. Celui-ci pourra être obtenu 48 heures après une transaction.

Pour l’instant, on ne sait pas si ce montant sera augmenté au moment du lancement de la fonctionnalité ni s’il sera variable en fonction du montant de la transaction. Recevoir seulement 12 centimes d’euro par transaction pourrait sembler assez anecdotique pour certains utilisateurs, mais c’est déjà mieux que rien. On peut également se demander si le cashback sera uniquement disponible pour les nouveaux utilisateurs de WhatsApp Pay ou aussi pour les utilisateurs existants.

WhatsApp Pay n’est disponible qu’en Inde et au Brésil, et nous ne savons pas quand cette fonctionnalité pourrait être déployée sur d’autres marchés. On ne s’attend donc pas à voir le cashback arriver en France sur l’application de Facebook avant longtemps. En attendant, WhatsApp devrait bientôt déployer une fonctionnalité de transcription permettant de lire des messages vocaux.

Source : WABetaInfo