WhatsApp : une nouvelle application est disponible sur Windows et arrive bientôt sur macOS

Si vous utilisez WhatsApp sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, il y a de bonnes nouvelles pour vous. En effet, WhatsApp vient de lancer une nouvelle application de bureau pour Windows, et celle-ci est enfin native au système d’exploitation.

Pour utiliser WhatsApp sur un ordinateur, les utilisateurs de Windows devaient auparavant télécharger l'application de bureau de WhatsApp ou accéder au service de messagerie à partir de leur navigateur Web. Le problème, c’est que l’application était basée sur le Web et sur le framework Electron.

Les applications réalisées avec Electron tirent également rarement parti des fonctionnalités natives du système d'exploitation. De plus, il fallait jusqu’à présent connecter son smartphone pour accéder à son compte sur son ordinateur, mais ce n’est désormais plus le cas grâce à la nouvelle application qui était en bêta depuis maintenant plusieurs mois.

WhatsApp a enfin une application native sur Windows

La nouvelle application WhatsApp sur Windows est désormais autonome, et prend en charge les comptes directement sur votre PC. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser votre téléphone pour maintenir la connexion du compte et recevoir et envoyer des messages à vos contacts. Les messages restent également cryptés de bout en bout, et l'interface utilisateur globale de l'application reste presque la même et sera familière à tous les utilisateurs.

Puisque l’application est désormais native, c’est-à-dire conçue spécifiquement pour Windows. L’entreprise promet qu’elle sera beaucoup plus rapide et plus fiable que la version Web de WhatsApp. L'application continue également à afficher les notifications d'appels et de messages, même lorsqu'elle est fermée, ce qui la rend beaucoup plus utile.

La nouvelle application native est actuellement en ligne et peut être téléchargée via le site Web de Microsoft ou sur le Microsoft Store. Une fois que l'application WhatsApp pour Windows est téléchargée, vous devrez lier votre appareil WhatsApp principal une seule fois en scannant le code QR, une option qui se trouve sous Appareils liés dans les paramètres.

WhatsApp indique qu'elle travaille également sur une application native pour macOS, mais que celle-ci arrivera plus tard sur les appareils d’Apple. Pour l’instant, les utilisateurs de Mac peuvent seulement accéder à WhatsApp Web sur un navigateur ou utiliser l'application Web de WhatsApp.