Instagram : publier ses Reels sur Facebook, c’est désormais possible

Meta vient d'annoncer ce mardi 16 août quelques fonctionnalités inédites à venir pour les utilisateurs de Facebook et d'Instagram, toujours dans l'optique de concurrencer TikTok. En effet, les instagrameurs pourront désormais poster leurs Reels directement sur Facebook. Une manière de toucher une plus grande audience.

Malgré sa position d'application la plus téléchargée au monde sur le Play Store, Instagram se frotte depuis quelques années maintenant à un concurrent de taille : TikTok. Le réseau social chinois brille d'ailleurs sur les marchés européens et américains, où il occupe la place d'appli la plus téléchargée.

Depuis ces derniers mois, Instagram a déployé de nombreuses fonctionnalités pour séduire les utilisateurs de TikTok, à commencer par les Reels bien entendu, ces clips vidéo qui reprennent le principe phare de TikTok. En juin 2022, Instagram a d'ailleurs poussé la copie à un niveau supérieur en allongeant la durée des Reels à 90 secondes.

Néanmoins, cette volonté affichée de devenir une sorte de TikTok bis n'a pas vraiment plus aux fans d'Instagram. Et face aux critiques, l'application a décidé de faire machine arrière et s'est engagé à ne plus proposer de fonctionnalités déjà disponibles chez son principal adversaire.

Malgré cette annonce, Meta ne veut pas laisser le champ libre à TikTok. Voilà pourquoi l'entreprise a confirmé ce mardi 16 août 2022 le lancement de plusieurs fonctionnalités à venir pour les utilisateurs de Facebook et Instagram.

Poster des Reels directement sur Facebook, c'est possible

En premier lieu, les utilisateurs d'Instagram pourront désormais publier des Reels directement sur Facebook. Grâce à cette fonctionnalité, les créateurs de contenus pourront toucher un public encore plus large en partageant leurs vidéos à la fois sur Instagram et sur Facebook. Et ils pourront surtout profiter des systèmes de monétisation des deux plateformes.

Parmi les autres nouveautés, on note également la possibilité de créer des Reels en utilisant des stories déjà partagées précédemment. De quoi faciliter la création de Reels à l'aide de vos souvenirs préférés. Un autre changement à venir dans les Reels réside dans l'ajout de l'autocollant “Add Yours” qui permet aux utilisateurs de créer une nouvelle story à partir d'une tendance via un simple toucher.

D'après les dires de Meta, ces fonctionnalités sont en cours de déploiement auprès des utilisateurs du monde entier. De fait et si vous n'y avez pas encore accès, pas de panique, ces outils devraient être disponibles dans les jours qui viennent.

