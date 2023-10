WhatsApp : l’interface fait peau neuve sur l’application Android

Après des mois de travail en coulisses, WhatsApp est enfin prêt à déployer une interface fraîche et moderne pour les utilisateurs de son application bêta Android, comme le rapporte WABetaInfo. On s’attend à ce qu’elle arrive chez tous les utilisateurs d’ici les prochaines semaines.

WhatsApp a commencé à déployer son interface utilisateur actualisée pour Android auprès d'un groupe restreint de bêta-testeurs. Il semblerait que WhatsApp a choisi la version 2.23.21.12 pour introduire ces changements de design, mais tous les utilisateurs de cette version n’ont pas accès aux nouveautés. C’est loin d’être la première fois que WhatsApp retravaille entièrement l’interface de son application.

La refonte devrait être déployée à un plus grand nombre d'utilisateurs dans les semaines à venir, selon le site web. Il est donc possible que la nouvelle interface de WhatsApp mette un certain temps à arriver sur votre appareil Android, même si vous utilisez la dernière mise à jour bêta compatible.

Quels changements pour l’interface de WhatsApp sur Android ?

D’après les informations de WABetaInfo, l'interface utilisateur remaniée, inspirée de Material Design 3, apporte de nouvelles icônes et couleurs, ainsi que des modifications aux bulles de chat et au bouton d'action flottant. De plus, L'icône de profil est désormais située dans le coin supérieur droit, à côté des options Appareil photo et Recherche. Les thèmes sombre et clair ont également été mis à jour avec une nouvelle couleur verte. Heureusement, l’application garde toujours le même fonctionnement que la version originale, donc les utilisateurs ne devraient pas être beaucoup dépaysés.

Parmi les autres fonctionnalités testées figurent une nouvelle barre de réponse pour les images et les vidéos, ainsi que la possibilité d'une version de l'application compatible avec l'iPad. Si vous ne le saviez pas, Meta a également lancé récemment une première version de son application pour iPad, la tablette d’Apple.

Ces derniers mois, WhatsApp a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience des utilisateurs et rester compétitif. Il s'agit notamment d'une version remaniée pour macOS, de photos et de vidéos HD, de messages vidéo instantanés et de la possibilité pour les entreprises de prendre des commandes et de réserver des billets directement dans l'application à l'aide d'une fonctionnalité appelée Flows.