WhatsApp : vos conversations privées seront bientôt protégées par un mot de passe

WhatsApp, la célèbre plateforme de messagerie instantanée détenue par Meta, serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de définir un code secret pour les conversations verrouillées.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp, la messagerie la plus populaire au monde travaille sur une nouvelle fonctionnalité de sécurité. Grâce à la dernière mise à jour de WhatsApp bêta pour Android 2.23.21.8, disponible sur le Google Play Store, il a été découvert que WhatsApp travaille activement sur de nouveaux moyens d'accéder aux conversations verrouillées.

Une capture d'écran partagée dans le dernier rapport de WABetaInfo révèle le projet de WhatsApp d'introduire une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de configurer un code secret pour les chats verrouillés. La saisie du code secret permettra aux utilisateurs de retrouver facilement les chats verrouillés, même dans la barre de recherche de l'application.

Lire également – WhatsApp : les failles pour pirater l’application se vendent des millions de dollars

WhatsApp va devenir encore plus sécurisée

Cette nouvelle fonctionnalité offrira aux utilisateurs un niveau de sécurité supplémentaire pour leurs conversations les plus privées. Même si quelqu'un a accès au téléphone de l'utilisateur, il ne pourra pas accéder aux discussions verrouillées sans le code secret.

En outre, le rapport mentionne que WhatsApp permettra aux utilisateurs de synchroniser les mots de passe des chats sur tous leurs appareils connectés, ce qui améliorera considérablement l'expérience de l'utilisateur. Nous avions également appris que WhatsApp travaillait à l’implémentation des passkeys sur son application. Il pourrait donc être possible de protéger vos conversations privées à l’aide de votre empreinte digitale ou de votre visage dans une future mise à jour.

La fonction de code secret pour les chats verrouillés est actuellement en cours de développement et devrait être disponible dans une prochaine mise à jour de l'application. On ne sait malheureusement pas exactement quand Meta compte déployer cette nouvelle fonctionnalité ni même si celle-ci arrivera ou non également sur iOS à l’avenir.

Cette décision fait suite aux lois locales qui obligent la plateforme à restreindre l'accès à des contenus spécifiques dans certaines régions. Cette fonctionnalité permettra à WhatsApp d'avertir le créateur de la chaîne si la visibilité de celle-ci est restreinte dans certains pays en raison d'exigences légales.