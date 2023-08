WhatsApp : vous ne pourrez bientôt plus utiliser l’application si vous possédez l’un de ces smartphones

Régulièrement, WhatsApp abandonne le support pour les smartphones trop anciens. Le 1er septembre prochain, une nouvelle vague d’appareils ne sera plus compatible avec la messagerie de Meta. Plus précisément, il s’agit des smartphones sous Android 4.0.1, ainsi que certains iPhone. Retrouvez la liste complète dans cet article.

La popularité de WhatsApp n’est plus à prouver. Il est plus que probable que l’application soit installée sur votre smartphone, que vous l’utilisiez régulièrement ou non, voire que vous possédiez un smartphone récent ou plus ancien. Néanmoins, si vous vous trouvez dans ce dernier cas, mieux vaut vérifier sur quel système d’exploitation ce dernier tourne. En effet, il se peut que vous ne puissiez bientôt plus utiliser WhatsApp.

Il arrive régulièrement que l’application finisse par ne plus être compatible avec d’anciens smartphones. Certaines vagues sont plus importantes que d’autres, mais la sentence reste toujours la même : le support prend fin, forçant les utilisateurs à passer sur un appareil plus récent pour continuer à converser sur la messagerie. La prochaine vague, quant à elle, aura donc lieu le 1er septembre 2023.

La liste des smartphones qui ne seront plus compatibles avec WhatsApp à partir du 1er septembre 2023

Cette fois, la limite se trouve au niveau d’Android 4.0.1 et d’iOS 12 pour les iPhone. Si votre smartphone tourne sur l’un de ses systèmes d’exploitation, vous ne pourrez bien plus utiliser WhatsApp. Nous vous avons préparé une liste complète des smartphones concernés, que vous pouvez consulter ci-dessous :

iPhone

iPhone SE

iPhone 6 S

iPhone 6S Plus

Samsung

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Huawei

Ascend Dz

Ascend G74

Ascend Mate

LG

LG Enact

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus F5

Optimus F6

Optimus F7

Optimus L2 II

Optimus L3 II

Optimus L3 II Dual

Optimus L4 II

Optimus L4 II Dual

Optimus L5 II

Optimus L5 II Dual

Optimus L7 II

Optimus L7 II Dual

Autres smartphones