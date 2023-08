WhatsApp pourra masquer votre adresse IP lors d’un appel, si vous acceptez ce compromis

Une nouvelle fonction de sécurité est en test dans la dernière bêta de WhatsApp. L'option permet de masquer votre adresse IP lors d'un appel, mais il y a un léger twist.

Que les messageries instantanées sur mobile soient sécurisées, ça nous semble évident aujourd'hui. Nos échanges sont chiffrées de bout-en-bout, que ce soit sur Telegram, Signal, Messenger, ou encore WhatsApp. Cette dernière ne se repose pas sur ses lauriers pour autant et propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités de sécurité. Elles passent d'abord par une phase de test sur la version bêta accessible en s'inscrivant au programme dédié.

Numérotée 2.23.18.15, la dernière en date intègre une option activable et désactivable à volonté. Intitulée “Protéger l'adresse IP lors des appels” (ou “en appel”, selon la traduction qui sera retenue), elle rend la détection de votre IP moins facile. Pour rappel, connaître l'IP de quelqu'un permet de situer la zone dans laquelle il se trouve. Cela ne donne pas l'emplacement exact bien sûr, mais ça reste un problème, surtout si vous habitez un endroit où il y a peu d'habitants.

WhatsApp cache votre adresse IP lors d'un appel au prix d'une qualité dégradée

Pour camoufler votre adresse IP, WhatsApp va en réalité faire transiter l'appel par ses propres serveurs. C'est donc une couche de protection supplémentaire qui vient s'ajouter au chiffrage de vos conversations. En contrepartie, l'application prévient que ça aura un impact négatif sur la qualité de l'appel. Aucune précision n'est donnée sur le degré de dégradation. On suppose tout de même que ce ne sera pas au point de ne plus entendre son interlocuteur, ce qui rendrait l'option inutile.

Comme il n'y a pas d'indication contraire, on peut penser qu'elle marchera pour les appels audio et vidéo. Une fois disponible, la fonction s'affichera dans Paramètres > Confidentialité > Appels. Au même endroit que l'option pour mettre les appels de numéros inconnus en sourdine. On ne sait pas exactement quand elle sera déployée à l'ensemble des utilisateurs. N'oubliez pas également que le 1er septembre, de nombreux modèles de smartphones ne seront plus compatibles avec WhatsApp.

Source : WABetaInfo