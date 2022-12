WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces 49 smartphones à partir du 31 décembre 2022

WhatsApp cesse régulièrement de fonctionner sur de vieux appareils, et la prochaine fournée est fournie. En effet, ce sont pas moins de 49 appareils qui ne seront plus compatibles avec l’application de messagerie à compter du 31 décembre prochain. Retrouvez la liste complète dans cet article.

WhatsApp déployant régulièrement des mises à jour, il arrive que les appareils les plus anciens n’arrivent plus à suivre. Le 24 octobre dernier par exemple, la très populaire messagerie a cessé de fonctionner sur les iPhone sous iOS 10 et iOS 11. Cette fois, c’est au tour de smartphones Android (et seulement deux iPhone) de se voir exclure de la fête, faute d’être assez performant pour faire tourner l’application.

Bien sûr, on parle ici de smartphones sortis il y a plusieurs années, il est donc très probable que vous soyez passé un modèle plus récent depuis. Néanmoins, il n’est pas rare de voir de vieux smartphones encore en circulation. Malheureusement, si le vôtre fait partie de la liste, vous ne pourrez donc plus utiliser WhatsApp à partir du 31 décembre prochain.

Voici la liste des 49 smartphones qui ne pourront bientôt plus utiliser WhatsApp

Voici donc la liste des concernés. Celle-ci étant relativement fournie (49 appareils tout de même), nous les avons classés par ordre alphabétique pour faciliter leur recherche. C’est parti :

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Si votre smartphone se trouve dans cette liste, vous devrez malheureusement passer à un modèle plus récent pour continuer à utiliser WhatsApp.