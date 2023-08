WhatsApp va rendre plus simple la création de groupes, plus besoin de leur trouver un nom

WhatsApp introduit aujourd’hui une nouveauté qui devrait plaire à ceux qui ne sont jamais inspirés. Il est désormais possible de créer un groupe sans lui attribuer de nom. Un changement qui n’a l’air de rien comme ça, mais qui devrait faciliter la vie à beaucoup d’utilisateurs.

Lorsque vous créez un groupe sur WhatsApp, il faut lui trouver un nom. Si certains utilisateurs sont inspirés, ce n’est pas le cas de tout le monde. Quel nom donner à une discussion qui n’a pas de but précis, si ce n’est de parler de tout et de rien ? Désormais, il n’est plus nécessaire d’en trouver un.

Comme l’a annoncé Mark Zuckerberg, il est maintenant possible de créer un groupe sans nom. Plus précisément, WhatsApp nommera automatiquement la discussion avec celui de ses membres. Par exemple, vous pourrez vous retrouver avec un groupe nommé « Sam & Simon & Kevin & Bruno & Pierre ».

WhatsApp n’oblige plus à trouver un nom à ses groupes

Bien entendu, il est possible de modifier le nom du groupe et son visuel plus tard si un éclair d’inspiration vous traverse l’esprit. En tout cas, cela devrait faciliter la vie à certains utilisateurs pour qui c’est parfois un casse-tête de trouver un intitulé adéquat.

A noter qu’il existe tout de même certaines limitations. Au-delà de six membres, un nom doit obligatoirement être trouvé. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter les intitulés trop long. Imaginez un groupe de 30 personnes avec les 30 noms accolés à la suite. Pour rappel, un groupe peut aller jusqu’à 1024 participants. Cette nouveauté est actuellement en déploiement chez les utilisateurs, aussi bien sur iOS, Android que sur les applications Windows.

WhatsApp continue doucement mais sûrement de s’enrichir de petites fonctionnalités. Il y a peu, c’est le partage d’écran lors des appels vidéo qui a été introduit, une manière de concurrencer Teams et Zoom. De même, le partage de vidéo est désormais simplifié et des groupes de discussions entièrement audio ont été implantés. De quoi permettre au service de Meta de conforter sa position de leader incontesté du marché.