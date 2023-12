Molotov augmente ses tarifs, mais tente de convaincre avec plus de chaînes

Pas de chance pour une partie des abonnés à Molotov : le service de visionnage et d'enregistrement TV vient d'annoncer une augmentation de l'un de ses tarifs.

Si vous ne connaissez pas encore Molotov, retenez simplement qu'il s'agit d'une application et d'un site Web qui permettent de regarder et d'enregistrer de nombreuses chaînes TV depuis son PC ou son Mac, son smartphone Android ou son iPhone, sa console de jeu, sa Shield TV, sa Smart TV, etc. Néanmoins, si le succès de Molotov n'est plus à démontrer, force est de reconnaître que l'application s'attire de plus en plus les foudres de ses utilisateurs.

En se rendant sur le Play Store afin de télécharger l'application pour Android, on constate qu'un grand nombre d'utilisateurs reprochent à Molotov d'être devenu payant pour la moindre option. Par exemple, impossible d'accéder à des chaînes comme TF1, M6 ou TMC depuis la version gratuite de l'application. Même son de cloche quand il s'agit d'enregistrer les nombreuses chaînes proposées par l'application : il faut nécessairement mettre la main au porte-monnaie. À sa décharge, difficile pour une telle application de conserver un modèle économique entièrement gratuit.

Mais on compte aussi un grand nombre d'utilisateurs fâchés avec les augmentations successives de prix qu'a connu Molotov ces deux dernières années. En août 2022, par exemple, la formule Molotov Plus passait de 3,99 à 5,99 €/mois pour les nouveaux abonnés. Une augmentation qui a été également appliquée aux nouveaux abonnés quelques mois plus tard. La colère gronde du côté des utilisateurs. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque le service vient d'annoncer une nouvelle hausse de tarif, qui concerne cette fois le bouquet Molotov Extended.

Le prix de l'abonnement Molotov Extended augmente, mais est-ce pour la bonne cause ?

C'est par mail que les utilisateurs de l'offre Molotov Extended ont appris la (mauvaise) nouvelle. Leur abonnement passe ainsi de 9,99 à 10,99 €/mois. Molotov justifie ainsi cette hausse de tarif : il s'agit de “proposer une expérience toujours plus satisfaisante et encore plus de contenus”.

On apprend ainsi que Molotov souhaite offrir davantage de chaînes à ses abonnés. Pour l'instant, Molotov Extended permet d'accéder à plus de 130 chaînes, et offre des fonctions d'enregistrement et de replay. Mais prochainement, quatre nouvelles chaînes vont être ajoutées :

MTV 90's,

MTV 80's

MTV 00's

Club MTV

Pour les anciens abonnés, cette augmentation ne prendra effet que lors du prochain renouvellement. En revanche, elle est déjà effective pour les nouveaux abonnés, ou pour ceux qui souhaiteraient changer de formule. Notez enfin que les autres offres (Molotov Plus à 5,89 €/mois, Molotov Plus à 5,99 €/mois, Molotov Grand Cinéma à 19,99 €/mois…) ne sont pas concernées par cette hausse de prix.

Source : Alloforfait