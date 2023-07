Google Messages pour le Web ressemble toujours plus à WhatsApp avec cette nouvelle fonctionnalité

Google ajoute une fonctionnalité à Google Messages pour le Web qui le rend encore plus pratique lorsque vous êtes assis devant un ordinateur.

Dans la guerre à distance que se livrent Google et Apple, Google Messages, et plus particulièrement le RCS, est l’un des plus vifs points contentieux. La firme de Mountain View pousse pour imposer les Rich Communication Services, tandis qu’Apple se refuse à adopter ce protocole, l’estimant peu sûr. Quoi qu’il en soit, Google continue d’améliorer son gestionnaire de SMS, en le rendant plus « interopérable ». S’il est déjà possible d’utiliser Google Messages sur le Web, cette version de l’application gagne aujourd’hui une fonctionnalité qui vous évitera de décoller vos mains du clavier de votre PC, si vous possédez un smartphone Android.

Désormais, il est possible de répondre directement à un message spécifique dans une conversation de Google Messages depuis votre navigateur. C’est une fonctionnalité devenue très classique sur les messageries instantanées telles que Telegram et… iMessage, mais aussi sur la version pour ordinateur de WhatsApp. Il était donc plus que temps que Google se mette à niveau de l’offre concurrente. Pour répondre à un message spécifique, il suffira de cliquer sur le bouton « Répondre » (Reply), de rédiger, puis d’envoyer votre message.

Google Messages pour le Web imite le smartphone grâce à cette fonctionnalité

Aimeriez-vous envoyer des textos ou des MMS directement depuis votre ordinateur sans avoir à dégainer votre smartphone ? La procédure à suivre est on ne peut plus simple :

ouvrez Messages sur votre smartphone Android

dans la liste des conversations, appuyez sur Menu

sélectionnez « Association de l’appareil »

scannez le QR code qui apparaît

Voilà, votre ordinateur et votre téléphone sont synchronisés, vous pouvez désormais rédiger et recevoir des SMS depuis le confort de votre clavier d’ordinateur.

Lentement mais sûrement, Google améliore son application de messagerie. Comme d’autres grands noms de la technologie, Google fait toujours plus appel à l’Intelligence artificielle pour perfectionner ses produits, ainsi Google Messages pourrait bientôt répondre aux textos à votre place.