Le Japon fait parvenir 2000 iPhone aux passagers d’un bateau contaminé par le coronavirus

2000 iPhone ont été livrés par le gouvernement japonais sur un bateau de croisière situé au large de l’archipel. Ce dernier a été mis en quarantaine suite au diagnostic de plus de 170 cas de contamination au coronavirus parmi les 3500 personnes à bord. Grâce à une application préinstallée, ils pourront demander une aide médicale.

En tout début de mois, un bateau de croisière de la compagnie Diamond Princess, avec 3500 passagers et membres d’équipage, devait accoster au Japon après deux semaines de voyage. Dans cet espace confiné, plus de 170 personnes sont infectées par le coronavirus. Depuis le bateau est isolé en mer, placé en quarantaine forcée depuis plus de 10 jours. Et le gouvernement japonais, par crainte d’une propagation du virus, refuse que les 3500 personnes débarquent.

Lire aussi : MWC 2020 : le salon est finalement annulé, la facture risque d’être salée !

Afin d’apporter un moyen de contact entre les passagers et les services sanitaires nippons, le Ministère de la Santé du Japon a pris la décision vendredi 14 février d’y livrer 2000 iPhone 6S. Le nombre de mobiles n’est pas choisi au hasard, puisqu’il correspond à une unité par cabine (passager ou équipage). L’information provient du blog japonais Macotakara. Selon ce dernier, les passagers devront restituer les smartphones quand le problème sera résolu et qu’ils débarqueront du bateau.

La version japonaise de Line préinstallée

Ces iPhone sont opérés par l’opérateur Softbank et sont équipés de Line, l’une des principales applications sociales japonaises. La photo qui accompagne cet article illustre justement ces centaines de smartphones. Elle a été postée, avec trois autres clichés, sur les réseaux sociaux par Masuda Jun, l’un des dirigeants de Line.

Lire aussi : Xiaomi et plus de 300 firmes chinoises s’endettent pour endiguer le coronavirus

Le but de cette opération est d’offrir à tous les passagers un moyen de contact direct avec les services sanitaires japonais. Grâce à Line, chaque personne pourra bénéficier d’une consultation à distance auprès d’un professionnel de santé et obtenir, en cas de besoin, des médicaments. Les passagers ne pouvaient installer par eux-mêmes la version nécessaire de l’application pour entrer en contact avec un médecin, puisque l’accès aux boutiques applications App Store et Play Store est zoné. Si votre mobile est enregistré en France, vous accédez à la boutique française de votre OS, même si vous y accédez depuis l’étranger.

Source : Macotakara