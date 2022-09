WhatsApp : comment lire un message sans envoyer d’accusé de réception

Oui, WhatsApp nous a rendus plus faciles à contacter… Mais pas forcément plus sociables. Si vous voulez lire un message sans envoyer une confirmation à votre contact, voici comment vous pouvez feinter le système.

Les SMS ont toujours eu tout plein de défauts, c'est sûr. Dire que fut un temps, ils étaient même payants à l'unité et aux caractères ! Mais s'il y a bien quelque chose que l'on peut regretter de cette vieille époque, alors que le RCS se développe de plus en plus et que les applications de messagerie instantanée sont devenues la norme, c'est leur discrétion.

Rendez-vous compte : vous pouviez rester fixé sur une conversation et attendre une réponse comme un jeunot plein de romance en toute discrétion ! De nos jours, sur WhatsApp, la moindre lecture renvoie immédiatement les petites coches bleues qui représentent l'accusé de réception universel envoyé à son contact. Ainsi, celui-ci sait précisément quand vous avez reçu et lu son message. Sale temps pour les asociaux, les timides, les romantiques, ou même les misanthropes : les lois de la sociabilisation ont bien changé, et n'acceptent plus que l'on ne réponde pas en quelques secondes à peine.

Fort heureusement, il existe encore quelques astuces pour feinter le système… Et nous allons toutes vous les donner.

Pour cacher votre lecture, utilisez la barre de notification

C'est la solution la plus instinctive que nous avons déjà tous adoptée. Tant que vous n'ouvrez pas l'application, celle-ci n'envoie pas d'accusé de réception. Alors… Autant utiliser le volet de notification pour lire le dernier message envoyé discrètement, et décider à la lecture si l'on veut répondre immédiatement ou non.

Sur Android comme sur iOS, il suffit de glisser du haut de l'écran vers le bas pour dérouler la barre de notification, et lire tranquillement son message. Attention cependant à ne pas cliquer sur la notification, ou l'accusé sera envoyé immédiatement !

Cependant, cette technique peut être limitée. Selon la manière dont votre système gère les notifications, et la manière dont votre contact écrit, certains messages peuvent être inaccessibles ou tronqués. Il faut donc à ce moment-là ouvrir WhatsApp pour accéder à toute la conversation, et ainsi être forcé d'envoyer le fameux accusé… Ou pas.

Le mode avion empêche l'accusé de réception

Eh oui, vous pouvez également tout simplement passer votre téléphone en mode avion (ou mode Hors ligne). Pour rappel, ce mode coupe l'intégralité des connexions aux données, qu'il s'agisse du Wi-Fi, du Bluetooth ou de la 4G/5G.

Mais c'est là toute la magie de cette astuce : votre téléphone a déjà téléchargé les messages WhatsApp en question. Si vous ouvrez l'application, vous pouvez donc lire vos messages en toute tranquillité sans qu'aucun accusé ne soit envoyé… puisqu'il n'y a pas de réseau pour le faire.

Attention cependant, cette technique est limitée. Dès que vous sortirez du mode avion, l'application enverra naturellement l'accusé de réception. A réserver à des conversations vraiment importantes donc, pour lesquelles vous seriez prêt à sacrifier quelques minutes voir heures sans internet.

Voir les images WhatsApp sans accusé, une technique d'iPhone

Les iPhone ont un avantage sur les téléphones Android. Une astuce leur permet de voir également les photos WhatsApp sans avoir à ouvrir l'application et donc envoyer l'accusé du même temps. Il y a quelques étapes à respecter pour cela :

Fermez WhatsApp et réouvrez l'application , pour être certain d'arriver sur votre liste de discussion (et pas directement sur la discussion que vous cherchez à fuir)

, pour être certain d'arriver sur votre liste de discussion (et pas directement sur la discussion que vous cherchez à fuir) Dans la liste de discussion, sélectionnez celle dont vous souhaitez voir les images sans accusé, et appuyez sur l'option “Plus”

Choisissez “Exporter le chat”

Cochez l'option “Joindre du contenu multimédia”

Choisissez ensuite “Enregistrer dans les fichiers”

Et voilà ! Vous avez une sauvegarde hors-ligne de la discussion avec les images attachées, ce qui vous permet de tout voir sans avoir à ouvrir la conversation ! Alors oui, c'est une méthode qui réclame de la patience, mais pour esquiver certaines conversations… Nous serions tous prêts à l'utiliser.