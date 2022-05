WhatsApp ne fonctionnera plus sur les iPhone sous iOS 10 et iOS 11, voici les modèles concernés

Comme le rapportent certains utilisateurs, WhatsApp devrait cesser de fonctionner sur les iPhone tournant sous iOS 10 et iOS 11 le 24 octobre prochain. Des captures d'écran partagées sur les réseaux sociaux informent que les téléphones mobiles doivent être mis à jour pour continuer à utiliser l'application.

WhatsApp prévoit de ne plus prendre en charge les modèles d'iPhone fonctionnant sous iOS 10 et iOS 11. La plateforme de messagerie ne fonctionnera plus sur les appareils sous ces deux versions du système d’exploitation d’Apple, puisque l’application a commencé à demander aux utilisateurs de télécharger la dernière mise à jour disponible pour continuer à utiliser l’application.

Les pages d'assistance de WhatsApp ont d’ailleurs pu confirmer les messages repérés sur l’application par les utilisateurs. L'application ne prendra désormais en charge que les appareils mobiles fonctionnant sous iOS 12 ou une version ultérieure. Pour les autres systèmes d'exploitation, WhatsApp nécessitera Android 4.1 ou une version ultérieure et KaiOS 2.5.0.

Quels sont les iPhone qui ne seront bientôt plus compatibles avec WhatsApp ?

Un tel changement signifie que des appareils comme l'iPhone 5 et l'iPhone 5C n'auront plus accès à WhatsApp dans les mois à venir. De leur côté, les utilisateurs d'iPhone 5S pourront toujours mettre à jour l’application WhatsApp sans aucun problème, puisque le smartphone peut télécharger le système d’exploitation iOS 12.

Selon WABetaInfo, WhatsApp cessera de prendre en charge les iPhone mentionnés ci-dessus à partir du 24 octobre 2022, soit dans 5 mois. Pour rappel, WhatsApp aura également abandonné les iPhone fonctionnant sous iOS 9 un an plus tôt, le 1er novembre 2021. Si WhatsApp garde ce calendrier, on peut donc déjà s'attendre à ce que l'application abandonne les appareils fonctionnant sous iOS 12 à la fin de l'année 2023.

Les propriétaires des anciens iPhone seront donc invités à acheter un modèle plus récent s’ils veulent toujours profiter de l’application WhatsApp. Pour rappel, les applications cessent de prendre en charge d’anciens systèmes d’exploitation pour des soucis de sécurité, puisque ces vieilles versions sont souvent remplies de bugs. La multiplication des versions supportées fait également perdre beaucoup de temps aux développeurs, ce qui réduit la fréquence des mises à jour.

