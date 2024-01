WhatsApp : vous pourrez bientôt envoyer des messages sans utiliser l’application

WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de discuter avec des personnes sur différentes plateformes, que ce soit depuis ou en dehors sa propre messagerie.

WABetaInfo vient de repérer une nouvelle fonctionnalité dans la dernière version bêta de l’application WhatsApp pour iOS. Celle-ci ajoutera une nouvelle section dans l'onglet Chats, où les utilisateurs pourront voir et accéder à leurs conversations avec des applications tierces.

Les utilisateurs auront la possibilité d'activer ou de désactiver cette option à tout moment. Les messages envoyés et reçus grâce à cette fonctionnalité seront également cryptés de bout en bout, ce qui signifie que seuls l'expéditeur et le destinataire pourront les lire. Concrètement, vous pourrez donc envoyer ou recevoir des messages depuis d’autres plateformes, et toutes vos conversations seront disponibles au même endroit sur WhatsApp.

WhatsApp se prépare à se mettre en conformité avec la loi

Derrière cette fonctionnalité se cache la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne, qui est une nouvelle loi visant à réglementer les grandes entreprises technologiques et à promouvoir une concurrence loyale. Le DMA, qui a été adopté en 2022, comporte plusieurs règles qui affectent les plateformes de messagerie, telles que WhatsApp. L'une d'entre elles prévoit par exemple que les applications doivent permettre aux utilisateurs de communiquer avec d'autres plateformes et ne pas les enfermer dans leurs propres écosystèmes.

Le DMA entrera en vigueur le 6 mars et les entreprises technologiques devront s'y conformer sous peine d'amendes et de sanctions. Il semble donc que WhatsApp se prépare déjà à ce changement en introduisant la fonction de messagerie multiplateforme. Toutefois, on ne sait pas quand cette fonction sera mise à la disposition de tous les utilisateurs, ni si elle sera disponible uniquement dans l'UE ou dans d'autres régions.

Il n'est pas non plus clair combien ou quelles plateformes seront compatibles avec WhatsApp. WABetaInfo n'a mentionné que Signal comme exemple, mais d'autres applications pourraient prendre en charge cette fonctionnalité à l'avenir.

Threads teste quelque chose de similaire avec Mastodon, comme l'a expliqué Zuckerberg il n'y a pas si longtemps : « Nous commençons un test où les messages des comptes Threads seront disponibles sur Mastodon et d'autres services qui utilisent le protocole ActivityPub. Rendre Threads interopérable donnera aux gens plus de choix sur la manière dont ils interagissent et permettra au contenu d'atteindre plus de personnes. Je suis assez optimiste à ce sujet ».