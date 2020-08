WeChat : 95% des utilisateurs chinois préfèrent abandonner leur iPhone plutôt que de perdre l’application

Si WeChat est banni de l’App Store par les États-Unis, les utilisateurs chinois sont une majorité à préférer abandonner leur iPhone plutôt que de perdre l’accès à WeChat. Cela en dit long sur l’importance de l’application en Chine, et augure de sérieuses difficultés pour Apple sur le marché chinois.

Comme vous le savez, WeChat comme TikTok sont dans la ligne de mire de Donald Trump. Le président américain veut bannir les deux applications du territoire US, sous prétexte qu’elles représenteraient une menace pour la sécurité intérieure du pays. Pour éviter d’être interdit aux États-Unis, les deux applications chinoises n’ont qu’une seule issue : être rachetées par une entreprise américaine d’ici le 15 septembre.

Dans le cas de TikTok, Microsoft s’est positionnée et s’avère être en bonne voie pour racheter TikTok à 100%. Quant à WeChat, la question d’un repreneur se pose toujours. Et attendant un candidat potentiel, de nombreux spécialistes se sont déjà penchés sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir l’interdiction de WeChat.

Tandis qu’un analyste a récemment affirmé que les ventes d’iPhone s’effondreraient si WeChat venait à disparaître de l’App Store, on apprend qu’un sondage réalisé sur le site Weibo avance que les utilisateurs chinois sont prêts à abandonner leur iPhone plutôt que de se passer de WeChat. En effet, sur le million de personnes interrogées, 95% d’entre elles affirment préférer garder un accès à WeChat plutôt que de rester sur iOS.

Pour les utilisateurs chinois, la question ne se pose pas

Kenny Ou, étudiant hongkongais, explique dans les colonnes du site Bloomberg : « Tous mes produits viennent d’Apple : mon MacBook, mon iPad, mon iPhone et même mes AirPods. Apple a créé un lien solide entre leurs produits et m’a rendu très dépendant de leur marque. Ce serait un énorme désastre pour mes études et mon travail si une telle interdiction (nldr : il fait référence à WeChat) était imposée ».

Vincent Han, négociant en matières premières à Shanghai, raconte lui qu’il envisageait de changer son Huawei pour un iPhone. La possible interdiction de WeChat l’a fait changer d’avis. « Je crains que WeChat soit interdit sur l’iPhone. Cela affectera mon travail dans une large mesure, car 90% de mes clients et mes collègues communiquent via WeChat […] Je crains que la plateforme Android interdise également WeChat ».

De son côté, Tencent, la maison-mère de WeChat, se veut rassurante. Elle minimise l’impact des sanctions de Trump et est persuadée que ces décrets présidentiels ne s’appliqueront qu’aux États-Unis. En conséquence, la version chinoise de WeChat, appelée Weixin, resterait disponible sur l’App Store.

Source : PhoneArena