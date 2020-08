iPhone : les ventes pourraient s’effondrer si WeChat est banni de l’App Store

Le bannissement de WeChat de l’App Store pourrait sévèrement impacter les ventes d’iPhone en Chine. D’après les prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo, les ventes pourraient chuter de 30% dans l’Empire du Milieu. Ultra populaire dans le pays, la disparation de l’application de l’App Store pourrait pousser les utilisateurs chinois à se tourner vers des smartphones sous Android.

Comme vous le savez probablement, TikTok et WeChat sont en passe d’être bannies des États-Unis par l’administration Trump. Pour le président Donald Trump, ces deux applications chinoises représentent une menace pour la sécurité intérieure du pays. Alors que Microsoft s’est d’ores et déjà positionnée pour racheter les activités de TikTok dans son intégralité, le locataire de la Maison Blanche a depuis signé deux décrets présidentiels pour accélérer les opérations.

Donald Trump donne 45 jours aux entreprises américaines pour racheter TikTok et WeChat. Une fois ce délai arrivé à terme, aucun rachat ne sera plus possible. Or, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le bannissement de WeChat de l’App Store pourrait impacter sévèrement les ventes d’iPhone en Chine.

WeChat, une application indispensable en Chine

En effet, l’application est particulièrement populaire dans l’Empire du Milieu. Bien plus qu’une messagerie instantanée, l’appli offre également des services de paiement, des fonctionnalités sociales, de l’actualité, ou encore du commerce en ligne. Il est même possible d’accéder à des documents officiels via WeChat. En clair, WeChat fait office d’application couteau suisse indispensable en Chine, à un tel point que de nombreux utilisateurs la considèrent comme « un OS dans l’OS » en raison des multiples services qu’elle propose.

D’après les dires de Ming-Chi Kuo, deux scénarios sont possibles :

WeChat est banni de l’App Store dans le monde entier : les ventes d’iPhone sur le marché chinois pourraient chuter de 25 à 30% , tandis que les ventes d’iPad, d’AirPods ou d’Apple Watch pourraient baisser de 15 à 25%

: les ventes d’iPhone sur le marché chinois pourraient chuter de , tandis que les ventes d’iPad, d’AirPods ou d’Apple Watch pourraient baisser de 15 à 25% WeChat est banni uniquement de l’App Store aux États-Unis : les ventes d’iPhone pourraient chuter de 3 à 6%, tandis que celles des autres produits d’Apple pourraient baisser de 3%

Pour rappel, on estime que le marché chinois représente pas moins de 20% des revenus de la marque à la pomme. En d’autres termes, impossible pour le constructeur de se passer d’une telle manne financière. Les prochains mois vont donc être déterminants pour la firme de Cupertino, qui pourrait bien être une autre victime collatérale de la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine.

