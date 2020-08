Wear OS : la mise à jour d’automne va accélérer votre smartwatch

Google va proposer une mise à jour OTA de Wear OS cet automne. L’update a pour but de délivrer une rapidité d’exécution accrue, une nouvelle interface pour la météo, de meilleurs contrôles et un compte à rebours pour vous laver les mains comme sur l’Apple Watch.

Vous avez une montre récente sous Wear OS ? Google s’apprête à pousser une mise à jour OTA (over the air) cet automne. Le principal apport de cette itération, ce sont des optimisations à tous les étages. De quoi délivrer selon la firme, un lancement des applications 20% plus rapide. En plus de cela, Wear OS ajoute la compatibilité avec les dernières puces Snapdragon Wear 4100 et 4100+.

Les applications vont se lancer 20% plus vite sur votre smartwatch

Au-delà d’une exécution plus rapide, Google va proposer un processus d’appairage simplifié. Côté interface il y aura également des nouveautés. Le premier ajout plutôt sympa est en lien direct avec la période : comme l’Apple Watch, votre montre détectera désormais quand vous vous lavez les mains et affichera un compte à rebours pour être certain que vous les lavez assez longtemps.

Google devrait également lancer des contrôles plus intuitifs pour naviguer dans l’interface. Il devrait également y en avoir pour les développeurs. Ces derniers auront droit à une mise à jour de leur suite de développement Android Studio vers toutes les conventions d’Android 11 – avec langage Kotlin et librairies JetPack. De quoi déboucher, en théorie, sur des applications encore meilleures.

Enfin, plus tard dans l’année, Google activera une nouvelle interface pour la météo, avec une présentation plus claire, la fonction « va-t-il pleuvoir dans l’heure » et des alertes pour ne jamais plus se laisser surprendre par la pluie. Pour l’heure, Google ne dit pas exactement quand les premières montres recevront la mise à jour. On peut saluer ces quelques nouveautés qui devraient vite arriver.

Même si d’aucuns diront que les mises à jour de Wear OS apportent hélas de moins en moins de nouveautés majeures pour se mettre au niveau des Apple Watch et autres montres Samsung.

Source : Android Authority