Coronavirus : les montres connectées sous WearOS rappellent désormais de se laver les mains

Pour ralentir la propagation du coronavirus, il est important de se laver régulièrement les mains. Dans ce contexte, Google a ajouté un nouveau type de notification à WearOS, le système d’exploitation dédié aux montres connectées. Toutes les 3 heures, un rappel demandera désormais à l’utilisateur de se laver les mains avec du savon afin de freiner la pandémie.

Comme le rapportent nos confrères d’Android Police, Google vient de mettre à jour l’application horloge intégrée par défaut à WearOS. Avec la version v5.4.0, l’application envoie périodiquement des rappels afin de vous indiquer qu’il est temps de vous laver les mains. Ce rituel quotidien fait en effet partie des gestes barrières les plus importants dans la lutte contre le Covid-19. Par défaut, WearOS affiche un rappel de ce genre toutes les 3 heures. Evidemment, il est possible de modifier ce réglage ou de supprimer les rappels.

WearOS affiche aussi un minuteur de 40 secondes et rappelle d’utiliser du savon

Si l’utilisateur clique sur l’alerte affichée à l’écran de la montre connectée, WearOS ouvre un minuteur de 40 secondes. Pendant ces 40 secondes, l’usager est invité à laver consciemment ses mains afin d’éviter de propager le virus. Durant ce laps de temps, la montre connectée affiche aussi plusieurs rappels afin de ne pas oublier d’utiliser du savon. Une fois le lavage terminé, WearOS fermera l’application et annoncera l’heure du prochain rappel.

D’après les experts, le savon est en effet la meilleure arme pour lutter contre le SARS CoV-2. Le savon renferme des principes actifs capables de dissoudre la double couche de lipides qui compose l’enveloppe du virus. Il permet donc de désintégrer les germes présents sur vos mains au moment du lavage. On notera que le savon est d’ailleurs plus efficace que les gels désinfectants à base d’alcool. Pour combattre le coronavirus, on vous conseille donc de laver régulièrement vos mains. Par sécurité, on vous invite aussi à nettoyer votre smartphone.

Source : Android Police