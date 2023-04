Des voitures autonomes créent un immense embouteillage à cause du brouillard

Il a suffi d’un peu de brouillard pour paralyser un quartier pourtant d’ordinaire calme à San Francisco. En cause, des robotaxis qui ont refusé de continuer à rouler à cause des conditions météorologiques, créant un embouteillage le temps que le brouillard se lève. Un problème qui vient s’ajouter à la longue liste d’imprévus pour ce service naissant.

La voiture autonome est un des grands défis tech de cette décennie et plusieurs entreprises tentent d’ores et déjà de le relever. Avant de déployer la technologie auprès du grand public, plusieurs constructeurs se concentrent en premier lieu sur les robotaxis. À San Francisco, ceux-ci circulent déjà dans les rues, ce qui ne manque pas d’occasionner quelques petits imprévus.

La semaine dernière, un épais brouillard a frappé la ville californienne vers 6 h du matin, comme c’est souvent le cas dans cette région. Résultat, cinq véhicules du constructeur Waymo se sont mis à l’arrêt dans le quartier de Balboa Terrace, leurs capteurs ayant jugé trop dangereux de conduire dans ces conditions. Alors que le quartier est généralement très calme, la situation n’a pas tardé à entraîner un immense embouteillage.

Quand des robotaxis mettent tout un quartier à l’arrêt à cause du brouillard

Le trafic se fluidifie finalement quelque temps plus tard, une fois le brouillard levé et les robotaxis de nouveau en marche. Interpellé par les médias, Waymo a affirmé qu’une mise à jour logicielle venant améliorer le comportement de ses voitures en cas de brouillard est en route. Ce qui ne suffit à pas à faire baisser l’inquiétude des riverains, après de multiples collisions avec les transports en commun de la ville.

« Nous avons demandé aux autorités de recueillir des données afin de pouvoir mesurer les effets positifs et négatifs de la conduite autonome dans nos rues avant qu’elles ne soient autorisées à étendre leurs activités aux heures de pointe, lorsque les gens ont le plus besoin de se déplacer et que notre économie et notre société dépendent de la capacité des gens à se déplacer », a déclaré Stephen Chun, porte-parole du département des transports de San Francisco.

