Des activistes paralysent des voitures autonomes avec des cônes de signalisation

À San Francisco, un groupe d'activistes a développé une nouvelle méthode pour mettre hors service des taxis sans chauffeur : placer des cônes de signalisation sur leur capot.

Un groupe d'activistes s'est donné pour mission d'arrêter les robots taxis à San Francisco. Des vidéos et des photos partagées en ligne montrent le groupe appelé “Safe Street Rebel” qui immobilise les voitures sans chauffeur avec une technique plutôt étrange. En effet, ceux-ci ont réussi à immobiliser les véhicules à l’aide de simples cônes de signalisation.

La California Public Utilities Commission (CPUC) devrait approuver l'expansion des déploiements de services de transport de passagers par véhicules autonomes de Cruise et de Waymo à San Francisco le 13 juillet, au grand dam de certains habitants qui les considèrent comme dangereux et susceptibles de provoquer d’importants embouteillages.

Des voitures autonomes stoppées par de simples cônes de signalisation

« Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un cône et d'un véhicule autonome vide », écrit le groupe sur Twitter. « Placez délicatement le cône sur le capot et vous venez de créer une licorne et un ralentissement temporaire de la circulation ! ». Le cône de signalisation est considéré comme un obstacle par les capteurs de la voiture, et ce dernier provoque alors l’arrêt du véhicule. Tant que celui-ci n’est pas retiré du capot, le véhicule restera immobilisé.

Un membre de Safe Street Rebel, qui a demandé à rester anonyme en raison des répercussions potentielles des entreprises de véhicules autonomes, a déclaré à des médias américains qu'ils ont paralysés environ une douzaine de voitures jusqu'à présent. « Nous voulons que les véhicules autonomes ne circulent pas du tout dans les rues de la ville ou qu'ils soient très limités. Nous voyons qu'ils causent déjà d'énormes perturbations », a déclaré l'activiste. « C'est comme si l'État avait décidé que ces choses allaient être déployées à San Francisco sans le consentement de la ville ou de ses habitants ».

Waymo a condamné cette campagne visant à immobiliser les voitures autonomes, la qualifiant de vandalisme et encourageant les comportements dangereux sur les routes. « Nous informerons les forces de l'ordre de toute interférence indésirable ou dangereuse de nos véhicules sur les voies publiques », annonce l’entreprise.