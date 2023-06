Une voiture autonome gêne l’arrivée des secours après une fusillade, les robotaxis sont remis en question

Le débat concernant le bien-fondé des taxis autonomes aux États-Unis risque d’être relancé après qu’un véhicule de Cruise a empêché le travail des urgences après une fusillade.

La compagnie de voitures sans chauffeur Cruise propose de transporter des passagers dans plusieurs villes américaines. Malgré tous les progrès accomplis en matière de conduite autonome, cette technologie a beaucoup de détracteurs. Et quand un taxi autonome empêche les urgentistes d’accéder à la scène d’une fusillade, cela appuie leurs arguments. C’est ce qui est arrivé vendredi dernier, quand une fusillade a éclaté dans le quartier le plus ancien de San Francisco, Mission District.

À lire — Des voitures autonomes créent un immense embouteillage à cause du brouillard

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on entend un officier dire d’un véhicule de Cruise qu’il « bloque les urgences médicales et les pompiers. Il faut le déplacer tout de suite ». Nombre de critiques affirment que les réactions imprévisibles des robotaxis dans des situations exceptionnelles les rendent dangereux pour les passagers, mais aussi pour les gens à l’extérieur.

Les voitures autonomes ont déjà causé des centaines d’incidents à San Francisco

Selon Cruise, son véhicule n’a rien à se reprocher. Il était en train d’effectuer un demi-tour pour éviter l’endroit de la fusillade. Selon The Guardian pourtant, « la ville de San Francisco a des preuves de dizaines, voire des centaines ou de milliers, d’incidents au cours desquels des voitures autonomes ont bloqué la circulation, conduit de manière erratique ou interféré avec les urgentistes ». Ce genre de publicité est vraiment mal venue, car un vote important pour l’avenir de Waymo et de Cruise doit se tenir à la fin du mois, et il n’est pas certain qu’ils obtiendront gain de cause.

Fellow Mission friends. Please stay away from 24th/Folsom. Gunshots fired; reckless Cruise cars. pic.twitter.com/fICRtS6e05 — Paul Valdez 🚲🏳️‍🌈 (@paulvaldezsf) June 10, 2023

Le sujet est très délicat, et le consensus est difficile à atteindre. Quand des élus locaux affirment que les voitures autonomes bénéficieront aux personnes âgées ou souffrant d’un handicap, d’autres avancent que le comportement de ces voitures reste imprévisible. Pour ces derniers, « les voitures autonomes doivent prouver qu’elles peuvent fonctionner dans les circonstances les plus exigeantes sans compromettre la sécurité, l’équité, l’accessibilité et la capacité des rues avant d’être approuvées par le plus grand nombre ».