Dernier jour des soldes chez NordVPN : protégez votre vie privée à petit prix

Dans quelques heures, NordVPN va clôturer ses soldes d'été 2025. En attendant, vous pouvez encore souscrire au VPN à prix réduit, avec des réductions allant jusqu’à 73%. Vous bénéficiez en plus d'un mois d’abonnement offert.

La cybersécurité est un sujet qui concerne tout le monde. De plus en plus d’internautes la prennent au sérieux et utilisent un VPN en plus de leur antivirus. C’est en effet le moyen le plus sûr de protéger ses données personnelles sur Internet sachant que chaque jour, de nombreuses personnes se font voler des données sensibles et s'exposent ainsi à de graves préjudices.

NordVPN, qu’on ne présente plus, est le VPN le plus utilisé en France. En plus d’offrir de bonnes vitesses et une expérience utilisateur parmi les plus agréables, elle s’appuie sur des technologies avancées en matière de sécurité.

NordVPN : jusqu’à 73% de réduction, dernier jour des soldes d’été 2025

NordVPN est toujours en promotion pour les dernières heures des soldes d'été. Vous pouvez profiter d'une réduction allant jusqu'à 73% sur les différentes formules de l'abonnement de 2 ans. Voici les différentes offres à saisir :

Formule de base (NordVPN) : 3,25 €/mois pour 24 mois + 1 mois gratuit, soit 81,36 € au lieu de 280,55 € (-71%)

pour 24 mois + 1 mois gratuit, soit (-71%) Formule Plus (NordVPN + NordPass) : 4,21 €/mois pour 24 mois + 1 mois gratuit, soit 105,36 € au lieu de 363,31 (-71 %)

pour 24 mois + 1 mois gratuit, soit (-71 %) Formule Ultime (NordVPN + Pass + Locker + assurance cyber-risques) : 6,61 €/mois pour 24 mois + 1 mois gratuit, soit 165,36 € au lieu de 612,44 € (-73 %).

Pour rappel, NordPass est un gestionnaire de mot de passe sécurisé et multiplateforme. NordLocker quant à lui est un service de stockage Cloud avec 1 To d'espace chiffré. Ces deux services mettent en sécurité vos données personnelles et vos mots de passe, avec un accès facile à ces données sur tous vos appareils.

Quelles sont les caractéristiques de NordVPN ?

Le VPN dispose de plus de 7500 serveurs dans 118 pays différents. C'est une offre diversifiée qui limite non seulement la charge des serveurs, mais permet aux utilisateurs de se connecter virtuellement depuis n'importe quel endroit dans le monde.

Pour ce qui est de la sécurité, NordVPN s'appuie sur les protocoles les plus avancés du marché : OpenVPN, IKEv2/IPSec et surtout NordLynx, le protocole maison qui est basé sur Wireguard. Ce dernier offre un bon niveau de sécurité pour des performances optimales. Le chiffrement quant à lui s'appuie sur les normes Chacha20 et AES-256 bits, reconnues pour leur fiabilité.

Notez que le siège de l'entreprise est situé au Panama. C'est une île dont la juridiction est favorable aux questions liées à la vie privée. De plus, NordVPN est un VPN certifié No Log. En d'autres termes, il ne tient aucun journal sur l'activité des utilisateurs.

Enfin, en plus du VPN de base, NordVPN dispose de plusieurs fonctionnalités supplémentaires dédiées à la sécurité : protection anti-menaces pour éviter le phishing et les domaines malveillants. Et dans sa formule avancée, l'application propose une assurance cyber-risques. NordVPN s'engage ainsi à vous rembourser jusqu'à 5000 euros si vous êtes victime d'une arnaque en ligne venant d'un site malveillant.