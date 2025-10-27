Vous trouvez Google Home lent depuis sa refonte ? Installez vite cette mise à jour

L’application Google Home a changé de visage, mais pas sans conséquences. De nombreux utilisateurs ont signalé des lenteurs et des bugs après la dernière mise à jour. Google répond aujourd’hui avec un correctif important qui pourrait tout changer.

Depuis plusieurs mois, Google transforme la maison connectée. L’arrivée de son intelligence artificielle Gemini sur les appareils Home et Nest marque un tournant. Même les produits lancés il y a près de dix ans reçoivent de nouvelles fonctions grâce à cette évolution. L’assistant vocal s’impose comme le cœur du système, capable d’analyser des images, de répondre à des commandes complexes et d’unifier les appareils dans un seul environnement.

Cette stratégie s’accompagne d’une refonte en profondeur de l’application Google Home. L’interface a été revue, des fonctions ont été réorganisées, et plusieurs nouveautés sont en préparation. Google teste actuellement un système d’ajout d’appareils plus simple, sans QR code ni configuration compliquée. À terme, il suffira de rechercher un modèle ou une marque pour connecter un objet compatible. L’objectif est de faciliter l’installation, notamment pour les utilisateurs confrontés à des problèmes de détection automatique.

Google déploie la version 4.1 de Home et corrige plusieurs bugs signalés par les utilisateurs

Avec la version 4.1, Google apporte un correctif majeur aux soucis apparus depuis la mise à jour 4.0. De nombreux utilisateurs s’étaient plaints de ralentissements sur l’onglet d’accueil, en particulier lorsque plusieurs flux de caméras étaient affichés en favoris. La nouvelle version améliore la fluidité, notamment sur iOS, où le défilement devient plus réactif. Ces ajustements montrent que Google surveille de près l’impact réel de ses changements, en réagissant rapidement aux retours les plus fréquents.

D’autres détails ont également été corrigés. Le bouton « Tout allumer » pour les lumières fonctionne désormais comme prévu sur Android, et reflète enfin correctement l’état des ampoules connectées. Les titres du résumé « Aperçu de la maison », générés par la fonction « Demander à la maison », ont été ajustés pour éviter les confusions sur les dates. Cette fonctionnalité, alimentée par Gemini, est désormais accessible à un plus grand nombre d’abonnés à l’offre Premium. Elle s’intègre dans un ensemble de changements destinés à rendre l’application plus fiable et adaptée aux usages quotidiens