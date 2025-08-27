L’application Google Home gagne une fonction évidente qui change tout

Google Home se met à jour et gagne une nouveauté tellement évidente qu'on a du mal à comprendre pourquoi elle n'était pas là avant. Elle va changer l'expérience utilisateur de beaucoup de personnes.

Automatiser sa maison à grand renfort d'ampoules connectées, de serrures intelligentes, de caméras de surveillance et autres stores contrôlables à distance, c'est pratique. Encore faut-il que l'application permettant de gérer tout cet attirail moderne le soit aussi. À ce niveau-là, force est de constater que Google Home fait de plus en plus d'efforts. La preuve avec la nouveauté introduite par la dernière mise à jour en date.

Les notes concernant la version 3.39 de Google Home sont explicites : “Ajout de la prise en charge de la détection de présence pour ajuster le statut Domicile et Absent en fonction du moment où votre appareil mobile se connecte ou se déconnecte d'un réseau Wi-Fi sélectionné“. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce système évident n'était pas encore intégré à l'application. Un ajout bienvenu qui va largement améliorer les routines de beaucoup d'utilisateurs.

Cette nouveauté de Google Home est aussi simple qu'efficace

En terme d'interface, l'application gagne une page sur laquelle vous pouvez ajouter un ou plusieurs réseaux Wi-Fi à considérer pour le déclenchement des routines. L'idée est surtout d'entrer celui de votre domicile. Ainsi, dès que vous le quittez, et donc vous déconnectez du Wi-Fi, tout ce qui concerne votre “Absence” se met en marche : extinction de lumières, activation de l'alarme, fermeture des stores, etc. De la même manière, sitôt à portée de votre réseau sans fil, les routines “Maison” prennent le relai.

Ça n'a l'air de rien comme ça, mais cela va fluidifier le fonctionnement de Google Home. Jusqu'à présent, le plus simple était de se baser sur sa géolocalisation. Mais beaucoup d'utilisateurs rechignent à la laisser active en permanence. Ce ne sera plus une obligation désormais. La version 3.39 de Google Home, qui ajoute aussi la planification manuelle des températures pour les anciens thermostats Nest, est en cours de déploiement sur les smartphones compatibles.