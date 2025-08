L’interface de Google Home s’apprête à vous simplifier (un peu) la vie pour la musique

Google s'apprête à modifier les contrôles de lecture dans l'interface de Google Home pour les rendre plus simples d'utilisation. Et leur donner un look conforme aux nouveaux préceptes design Material 3.

Depuis ses débuts l'interface de Google Home que l'on retrouve à la fois sur l'écran des enceintes Google Home / Nest Hub et dans l'application a finalement très peu changé de design. Alors même que Google a fait largement évoluer le langage visuel de ses produits dans l'intervalle. Du coup, quelques uns des éléments les plus couramment utilisés pour contrôler les appareils se sont changés en véritables archaïsmes.

De quoi créer une expérience discontinue pour l'utilisateur – avec une ergonomie pas toujours au rendez-vous. C'est exactement ce que l'on constate encore en 2025 dans Google Home avec les contrôles de lecture pour les enceintes connectées. Lors de son dernier Google I/O la marque avait justement teasé un peu de changements qui ferait enfin entrer l'écosystème dans l'ère design “Material 3”. Mais depuis, c'était encore silence radio.

Voici à quoi les nouveaux contrôles de lecture vont ressembler

Et on peut même aller jusqu'à décrire la suite comme une expérience dégradée : alors que Google prépare l'arrivée de Gemini dans le Google Assistant des enceintes connectées, de nombreux utilisateurs constatent que les commandes vocales sont moins bien prises en compte. De quoi les forcer à repasser sur l'application en attendant que les choses s'améliorent.

Et passer encore plus le doigt sur la poussière qui s'est accumulée à la surface de l'application. En matière de contrôles de lecture, en effet, l'expérience reste assez basique. Et surtout assez baroque : le contrôle de volume est un slider arrondi assez peu précis, qui entoure les contrôles de lecture. Il arrive souvent que les changements de réglages ne soient pas pris en compte immédiatement. Ce qui peut être assez embêtant en cas de commande ratée à 3 heures du matin alors que toute la maison dort.

Mais heureusement Google commence enfin à pousser une nouvelle interface plus uniforme avec en prime de nouveaux contrôles pratiques. Comme vous pouvez le voir ci-dessous les contrôles média se trouvent désormais dans une carte, et il y a plus. On trouve désormais, en effet aussi un bouton “Ouvrir télécommande” et “Arrêter le Cast” pour les appareils compatibles comme les Google TV.

Les changements semblent arriver très lentement chez les utilisateurs mais devraient apparaître d'ici peu de temps si ce n'est pas déjà le cas chez vous. On espère que, en guise de dernier petit détail, la carte correspondant aux contrôles de lecture finisse par se parer de la jaquette du morceau en cours de lecture. Mais on pinaille, l'amélioration est déjà énorme.