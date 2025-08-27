Ce smartphone cache une batterie monstrueuse de 15 000 mAh dans un format étonnamment fin

Realme surprend tout le monde avec un concept de smartphone doté d’une batterie géante de 15 000 mAh. Malgré cette capacité hors norme, l’appareil reste étonnamment fin. Le résultat intrigue autant qu’il fait rêver les utilisateurs gourmands.

L’autonomie reste l’un des points les plus sensibles pour les smartphones. Malgré des progrès sur la recharge rapide, la majorité des modèles peinent encore à tenir plusieurs jours sans passer par la prise. Les constructeurs cherchent donc à repousser les limites, notamment grâce à de nouvelles technologies de batteries comme le silicium-carbone, capables d’emmagasiner plus d’énergie que le lithium-ion classique.

C’est dans ce contexte que Realme a présenté un smartphone concept intégrant une batterie colossale de 15 000 mAh. L’annonce a fait sensation car l’appareil n’est que légèrement plus épais qu’un Galaxy S25 Ultra, qui embarque pourtant une batterie de seulement 5 000 mAh. Avec ses 8,89 mm d’épaisseur, ce prototype reste donc relativement fin malgré une capacité trois fois supérieure. Selon la marque, il peut offrir jusqu’à 50 heures de lecture vidéo ou 18 heures de capture vidéo continue en mode silencieux.

Le reste de la fiche technique reste plus modeste. Le concept est équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces et d’une puce MediaTek Dimensity 7300, associée à 12 Go de mémoire vive. Cela suffit pour le milieu de gamme, mais on est loin d’un modèle premium. Deux capteurs photo sont présents à l’arrière, sans que leurs caractéristiques n’aient été détaillées. Realme a clairement voulu mettre l’accent sur la batterie plutôt que sur la puissance ou la photographie.

Ce pari intervient alors que d’autres fabricants explorent déjà des batteries haute capacité. Récemment, des rumeurs évoquaient un smartphone mystérieux intégrant une batterie de 10 000 mAh dans moins de 8,5 mm d’épaisseur. Mais avec 15 000 mAh, le concept de Realme explose ces initiatives et repousse encore plus loin les limites de l’endurance. Pour l’instant, ce smartphone ne semble pas destiné à la production de masse, mais il montre bien ce que permet désormais la technologie silicium-carbone : concevoir des téléphones capables de tenir plusieurs jours d’affilée sans recharge. La marque tente ici une démonstration qui ne passera pas inaperçue.