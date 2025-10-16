Un record : un nouveau smartphone arrive avec une immense batterie de 9 000 mAh

Un smartphone Android premium équipé d'une batterie de 9 000 mAh serait sur le point d'être commercialisé. Pour une autonomie record ?

Sur le marché si concurrentiel des smartphones, tout est bon pour se démarquer. On a connu la course à la taille d'écran ou aux mégapixels dans les capteurs photo, on assiste désormais à une ruée sur les batteries à très forte capacité. Les évolutions technologiques permettent d'améliorer la densité énergétique des cellules des accumulateurs, et ce, sans risquer de surchauffe. On voit de plus en plus apparaître des mobiles dotés de batteries dont la capacité était inimaginable il y a encore quelques années, comme les 7 500 mAh du récent Xiaomi 17 Pro Max.

Le Xiaomi 17 Pro Max est d'ailleurs le mobile destiné au grand public disposant de la batterie la plus conséquente. Mais il devrait bientôt être détrôné par un nouvel appareil. Le leaker Digital Chat Station fait savoir qu'il a “récemment pris en main un téléphone haut de gamme avec puce Snapdragon 8 doté d'une nouvelle batterie en silicium de plus de 9 000 mAh”.

Bientôt un smartphone Android avec une batterie record

Il ne précise pas quel est le modèle ou même la marque de ce smartphone. Mais étant donné qu'il a pu en recevoir un exemplaire, il s'agit sans doute d'un appareil qui va bientôt être annoncé officiellement. On sait déjà que Samsung n'est absolument pas pionnier en matière de batterie, contrairement aux constructeurs chinois. On peut donc tabler sur une marque chinoise pour ce petit exploit. On sait notamment que le groupe BBK Electronics, qui détient Oppo, Realme, OnePlus et Vivo, est très avancé sur les technologies de batterie. Sachant que des smartphones OnePlus et Oppo premium sont sur le point d'être révélés, on ne serait pas surpris que l'un d'eux soit concerné.

Mais une batterie de 9 000 mAh assure-t-elle une autonomie record ? Non. L'optimisation de la consommation énergétique reste primordiale pour offrir un mobile endurant, même si une batterie à forte capacité permet d'être moins sérieux sur ce point. On a d'ailleurs vu que le Xiaomi 17 Pro Max et sa batterie de 7 500 mAh fait à peine mieux que l’iPhone 17 Pro Max.