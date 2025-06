24 Go de RAM : pourquoi votre prochain smartphone Android pourrait embarquer autant de mémoire vive

Pour répondre aux besoins en mémoire vive des fonctionnalités d'IA, les smartphones pourraient bientôt disposer de 24 Go de RAM.

On a connu la course aux mégapixels pour les capteurs photo, voilà qu'on pourrait bien être entrée dans une course à la mémoire vive. Dans un futur proche, il ne devrait pas être rare de voir des smartphones haut de gamme embarquer jusqu'à 24 Go de RAM. Actuellement sur les modèles premium, la norme est plutôt à 12 Go et certains appareils peuvent monter à 16 Go. Alors, pourquoi une telle hausse de RAM à venir ? Simple argument marketing ou véritable nécessité ?

D'après les informations de Digital Chat Station, les puces Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm et Dimensity 9500 de MediaTek, qui équiperont les smartphones Android les plus puissants de 2026, vont voir leur capacité de calcul IA doubler par rapport aux SoC actuels. Mais pour profiter de ce gain de performances et offrir des fonctions d'IA encore plus poussées, la quantité de RAM devra aussi suivre la cadence.

Vers des smartphones à 24 Go de RAM ?

Il explique que certains fabricants du Top 5 envisagent de doter leurs appareils de 24 Go de RAM. Ce ne sera peut-être pas le cas sur la génération à venir, mais on pourrait voir apparaître des smartphones avec autant de mémoire vive très bientôt. Il existe déjà quelques références Android à proposer 24 Go de RAM, mais il s'agit essentiellement de mobiles orientés pour le jeu vidéo commercialisés en Asie. Les besoins en RAM de l'IA devraient démocratiser l'intégration d'un volume de RAM aussi élevé.

Même Apple, qui a toujours été réfractaire à l'augmentation de la RAM sur ses iPhone, préférant optimiser son système aux petits oignons, va commencer à fournir plus de mémoire vive à ses appareils. Les iPhone 16 disposent de 8 Go de RAM, les iPhone 17 qui vont sortir dans quelques mois devraient bénéficier de 12 Go de RAM, justement pour alimenter les fonctionnalités d'IA.

La source évoque aussi une capacité de stockage qui pourrait dépasser 1 To, qui est jusqu'à présent l'option la plus importante sur les smartphones haut de gamme. Il n'est pas précisé pour quelle raison. Peut-être pour installer des modèles d'IA en local sur son mobile ?